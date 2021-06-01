WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 432 students on its academic honor rolls for the second semester of the 2020-2021 school year.

The honor students, in alphabetical order by category:

Grade 9

Superior Honor

Sienna Abbott

Jake Armstrong

Kaitlynn Banks

Matthew Beckmann

Logen Brand

Raj Chaudhari

Gabriel Collins

Matthew Dillman

Mallory Eltzroth

William Engelberth

Natalie Fordyce

Kailee Fugate

Liam Gentis

Katelynne Hartsough

William Haupert

Matthias Hefty

Carly Jarrett

Elizabeth Jones

Rowan Kurtz

Quinn Langschwager

Drew Merritt

Ian Miller

Lauryn Mooy

Preslee Morr

Curtis Myers

Auburn Nordmann

Regan Nordmann

Timothy O'Keefe

Riya Patel

Kylie Pfeiffer

Zoe Reed

Arabella Rogers

Glenn Roon

Emma Salisbury

Leah Samuelson

Christopher Schweitzer

Madison Shelburne

Natalee Snyder

Michael Tigner

Kaitlin Traylor

Jozelynn VanderHorst

Danielle Walter

Reagan Webber

Emma Williams

Joshua Wirges

Olivia Woodcox

Rebecca Yarian

Honor

Brooklyn Barkhaus

Sylvia Benbow

Wyatt Birch

Anna Brindle

Erica Burk

Gabriel Camarena Torres

Ella Coble

Warrick Hilkey

Samuel Holben

Jenna Jarrett

Gracie Kline

Alexander Kurtz

Michael Leco

Baylee Lynch

Myca Miller

Polina Nothnagle

Joshua Page

Jon Payne

Jack Peel

Caden Pettis

Natalie Schultis

Alexis Shipe

Maricel Smith

Rylee Smith

Sierra Steckley

Alexander Stuckey

Grant Stuckey

Addison Taylor

Rebekah Towsley

Scout Warner

Taylor Zacharias

Honorable Mention

Isaiah Anderson

Amara Anglin

Madeline Ball

Jersey Chalfant

Kennlee Dick

Alexis Fentress

Keith Gordon

Alyssa Greenfield

Neal Grogg-Reading

Addison Helmer

Megan Hooser

Blayde King

Zaidan Krontz

Jaren McIntire

Apollo Medina

Braylon Meyer

Linzee Ramer

Libby Rowe

Samantha Slavin

Aidan Smith

Kaitlyn Squires

Sierra Stoker

Ava VanGessel

Ewan Wells

Zachariah Wimer

Xander Worman

Mariah Wright

Keagen Yarian

Grade 10

Superior Honor

Dalton Beber

Lydia Bennett

Clayton Brown

Keenan Brown

Nolan Buehner

Lillian Bungard

Lillie Cone

Curtis Cook

Layla Cuautle

Jacquelyn Davenport

Amanda Day

Wyatt Derrow

Abigail DeTray

Elijah Ehmke

Riley Exford

Grant Fetter

Nathan Fillenwarth

Landon Frank

Brianna George

Shawn Hamman

Mackenzie Hammer

Owen Holwerda

Tegan Irk

Ethan Jordan

Braya Keen

Elijah Knepper

Kyana Krontz

Paige Langschwager

Alex Leslie

Jolie Lopez

Rhianna Maiorca

Logan Moore Warstler

Alana Morris

Carter Norrick

Syerra Opper

Evelyn Pepple

Hannah Perry

Kaylee Pierce

Juliann Plummer

Kyle Putman

Owen Qiu

Olivia Rigby

Sage Shaffer

Zayna Stankovic

Kathryn Waters

Katelyn Witte

Alexander Zimmerman

Honor

Elizabeth Allen

Kasey Bosell

Lexi Brincefield

Guillermo Camarena

Delaney Cox

Lillian Cserep

Madeline Faulkner

Kayla Grogg

Lucas Hanes

Marissa Harvey

Madelyn Hickman

Lida Hoff

Gillian Hoover

Ava Kohli

Charity Lewis

Lauren Ley

Haiden Lockwood

Elizabeth Martin

Lilly Moore Warstler

Amarra Nester

Reece Noll

Shea Phillips

Meghan Psurny

Cadence Rasmussen

Nate Seiler

Logan Shultz Montoya

Parker Smith

Landon Snyder

Zera Utnage

Riley White

Aidan Wissing

Parker Woods

Taylor Wyss

Taelynn Yoder

Honorable Mention

Chloe Bier

Jadelyn Boehmer

Sierra Brandenburg

Noah Brown

Terrin Budd-Davis

Evan Chorpenning

Willow Dietrich

Nicholas Dove

Taylor Glogas

Luke Helmkamp

Derek Kruse

Zachary Liby

Sydney Mansfield

Amber Martz

Aidan McAninch

Kayla Melchi

Kaitlyn Meschberger

Sydnee Miller

Mackenzie Monroe

Ryan Overmyer

Katelyn Parmley

Alexis Peet

Quentin Penrod

Kennedy Pontius

Emma Roach

Alyssa Sczerbowicz

Madison Targgart

Nolan VanAuken

Grade 11

Superior Honor

Jade Allen

Mia Armey

Jackson Barth

Sophia Bell

Olivia Benbow

Isabella Brunson

Ella Cruz

Colton Eads

Morgan Everage

Daphne Gramling

Jesse Graves

Emily Guerrero

Eva Hallman

McKenna Houser

Allison Kneller

Mikenzie Lalonde

Alexis Leco

Alden Lewis

Jacob Ley

Maddison Linker

Travers Mason

Laci Munger

Mahayla Parker

Connor Penrod

Bo Potter

Christian Smith

Marcus Smith

Paige Snider

Brenna Spangler

Katherine Squiller

Madeline Steck

Carlie Taylor

Anthony Tobierre

Dorian Underwood

Vincent Worden

Caleigh Yarian

Honor

Landon Armstrong

Madison Barth

Taylor Barth

Lauren Blythe

Jayla Brown

Landen Brown

Brooklyn Clark

Kenna Close

Nicholas Conrad

Allison Cook

Lucas Days

Anna Filutze

Jamie Gentis

Ava Harris

Alayna Hartke

Joseph Haupert

Brantley Hickman

Sarah Irons

Jadyn Jacobs

Logan Jordan

Olivia Kelley

Aliyah Kern

Lucas LaRowe

Hope Lewis

Ryann Mason

Grant McAfee

Faith Miller-Brake

Gavin Morr

Elizabeth Moss

Gage Schnelker

Isaac Slone

Kalia Smith

Abigail Squiller

Zachary Squires

Bryonna Steckley

Landon Sturtevant

Rebecca Sullivan

Caiden Tellez

Addie Towle

Kyle Toyias

Josiah VanderHorst

Nathaniel Williams

Honorable Mention

Jace Benson

Colin Bullock

Ana Estrada

Aiden Fetters

Dylan Grabner

Meghan Hinkle

Ryan Jauregui

Nathan Kasinger

Gavin Kling

Kiarra Rampersad

Jason Rose

Paige Rowe

Brayton Schackow

Carter VanGessel

Anastacia Wagner

Emily Webb

Arron Wilfong

Tricia Wonderly

Grade 12

Superior Honor

Tristen Adams

Joshua Allen

Nicole Blevins

Lillian Brown

Sarah Brown

Aiden Bryan

Dawn Burch

Dylan Burger

Sonia Chaudhari

Jala Collins

Tyson Conley

Olivia Fetter

Zaira Finderson

Jessanna Ford

Katie Gaddis

Miranda Garcia

Cailyn George

Sydney Hefty

Ian Heimann

Carla Hicks

Emma Immel

Brianna Inman

Mallory Jarrett

Trestan Kern

Jack McComb

Lydia Norton

Paige Pettis

Emily Samuelson

Madison Schultis

Grace Snyder

Logan Stahly

Autumn Storey

Jaxson Sutton

Penelope Swift

Kelsey Ternet

Maylie Urick

Jordan Williams

Paige Winebrenner

Riley Winebrenner

Honor

Chaniyah Allmaras

Kaila Barkhaus

Logynn Bishop

Tiegan Blasch

Brooke Bowers

Audrey Brown

Tanner Collins

Owen Cooper

Logan Dallas

Tyler Dewitt

Emersin Dunn

Aric Ehmke

Emily Eshbach

Blake Gilpin

Solomon Goodwin

Logan Greer

Jaden Gustafson

Jordyn Hamman

Jacob Hanes

Haley Henderson

William Holben

Steele Jackson

Kendall Jardine

Jessica Jauregui

Spencer Klein

Alexis Leffler

Blake Lude

Jack Mahoney

Curtis Martin

Katlyn Melson

Jacob Myers

Jack Pontius

Corey Price

Riley Schaffter

Gweneth Siders

Evan Snider

Kaylee Spade

Chevi Thorp

Angel Tincher

John Voirol

Arayia Weatherspoon

Willow Wolf

Rafe Worman

Ryan Zigler

Honorable Mention

Ty Bell

Sarah Boyd

Allison Burton

Zoie Christopher

Kendall Close

Alexander Davenport

Jackson Gaddis

Cheyenne Hantz

Haylee Harvey

Shiloh Higgins

Landon Holwerda

Avery Houser

Brianna Huey

Riley Jardine

Jacob Leming

Morgann Leslie

John Long

Parker Morton

Nolan Nack

Jacob Nusbaum

Thomas Papera

Sarah Platt

Emma Potter

Grace Puglise

Jacob Putman

Atticus Refner

Madison Rice

Cole Richmond

Julia Shores

Sykura Smith

Josiah Spear-Denham

Skylar Stafford

Neal Stetler

Autumn Straw

Mallari Stuller

Alexis Wall

Christina Yarian

Kai Zacharias

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