WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 432 students on its academic honor rolls for the second semester of the 2020-2021 school year.
The honor students, in alphabetical order by category:
Grade 9
Superior Honor
Sienna Abbott
Jake Armstrong
Kaitlynn Banks
Matthew Beckmann
Logen Brand
Raj Chaudhari
Gabriel Collins
Matthew Dillman
Mallory Eltzroth
William Engelberth
Natalie Fordyce
Kailee Fugate
Liam Gentis
Katelynne Hartsough
William Haupert
Matthias Hefty
Carly Jarrett
Elizabeth Jones
Rowan Kurtz
Quinn Langschwager
Drew Merritt
Ian Miller
Lauryn Mooy
Preslee Morr
Curtis Myers
Auburn Nordmann
Regan Nordmann
Timothy O'Keefe
Riya Patel
Kylie Pfeiffer
Zoe Reed
Arabella Rogers
Glenn Roon
Emma Salisbury
Leah Samuelson
Christopher Schweitzer
Madison Shelburne
Natalee Snyder
Michael Tigner
Kaitlin Traylor
Jozelynn VanderHorst
Danielle Walter
Reagan Webber
Emma Williams
Joshua Wirges
Olivia Woodcox
Rebecca Yarian
Honor
Brooklyn Barkhaus
Sylvia Benbow
Wyatt Birch
Anna Brindle
Erica Burk
Gabriel Camarena Torres
Ella Coble
Warrick Hilkey
Samuel Holben
Jenna Jarrett
Gracie Kline
Alexander Kurtz
Michael Leco
Baylee Lynch
Myca Miller
Polina Nothnagle
Joshua Page
Jon Payne
Jack Peel
Caden Pettis
Natalie Schultis
Alexis Shipe
Maricel Smith
Rylee Smith
Sierra Steckley
Alexander Stuckey
Grant Stuckey
Addison Taylor
Rebekah Towsley
Scout Warner
Taylor Zacharias
Honorable Mention
Isaiah Anderson
Amara Anglin
Madeline Ball
Jersey Chalfant
Kennlee Dick
Alexis Fentress
Keith Gordon
Alyssa Greenfield
Neal Grogg-Reading
Addison Helmer
Megan Hooser
Blayde King
Zaidan Krontz
Jaren McIntire
Apollo Medina
Braylon Meyer
Linzee Ramer
Libby Rowe
Samantha Slavin
Aidan Smith
Kaitlyn Squires
Sierra Stoker
Ava VanGessel
Ewan Wells
Zachariah Wimer
Xander Worman
Mariah Wright
Keagen Yarian
Grade 10
Superior Honor
Dalton Beber
Lydia Bennett
Clayton Brown
Keenan Brown
Nolan Buehner
Lillian Bungard
Lillie Cone
Curtis Cook
Layla Cuautle
Jacquelyn Davenport
Amanda Day
Wyatt Derrow
Abigail DeTray
Elijah Ehmke
Riley Exford
Grant Fetter
Nathan Fillenwarth
Landon Frank
Brianna George
Shawn Hamman
Mackenzie Hammer
Owen Holwerda
Tegan Irk
Ethan Jordan
Braya Keen
Elijah Knepper
Kyana Krontz
Paige Langschwager
Alex Leslie
Jolie Lopez
Rhianna Maiorca
Logan Moore Warstler
Alana Morris
Carter Norrick
Syerra Opper
Evelyn Pepple
Hannah Perry
Kaylee Pierce
Juliann Plummer
Kyle Putman
Owen Qiu
Olivia Rigby
Sage Shaffer
Zayna Stankovic
Kathryn Waters
Katelyn Witte
Alexander Zimmerman
Honor
Elizabeth Allen
Kasey Bosell
Lexi Brincefield
Guillermo Camarena
Delaney Cox
Lillian Cserep
Madeline Faulkner
Kayla Grogg
Lucas Hanes
Marissa Harvey
Madelyn Hickman
Lida Hoff
Gillian Hoover
Ava Kohli
Charity Lewis
Lauren Ley
Haiden Lockwood
Elizabeth Martin
Lilly Moore Warstler
Amarra Nester
Reece Noll
Shea Phillips
Meghan Psurny
Cadence Rasmussen
Nate Seiler
Logan Shultz Montoya
Parker Smith
Landon Snyder
Zera Utnage
Riley White
Aidan Wissing
Parker Woods
Taylor Wyss
Taelynn Yoder
Honorable Mention
Chloe Bier
Jadelyn Boehmer
Sierra Brandenburg
Noah Brown
Terrin Budd-Davis
Evan Chorpenning
Willow Dietrich
Nicholas Dove
Taylor Glogas
Luke Helmkamp
Derek Kruse
Zachary Liby
Sydney Mansfield
Amber Martz
Aidan McAninch
Kayla Melchi
Kaitlyn Meschberger
Sydnee Miller
Mackenzie Monroe
Ryan Overmyer
Katelyn Parmley
Alexis Peet
Quentin Penrod
Kennedy Pontius
Emma Roach
Alyssa Sczerbowicz
Madison Targgart
Nolan VanAuken
Grade 11
Superior Honor
Jade Allen
Mia Armey
Jackson Barth
Sophia Bell
Olivia Benbow
Isabella Brunson
Ella Cruz
Colton Eads
Morgan Everage
Daphne Gramling
Jesse Graves
Emily Guerrero
Eva Hallman
McKenna Houser
Allison Kneller
Mikenzie Lalonde
Alexis Leco
Alden Lewis
Jacob Ley
Maddison Linker
Travers Mason
Laci Munger
Mahayla Parker
Connor Penrod
Bo Potter
Christian Smith
Marcus Smith
Paige Snider
Brenna Spangler
Katherine Squiller
Madeline Steck
Carlie Taylor
Anthony Tobierre
Dorian Underwood
Vincent Worden
Caleigh Yarian
Honor
Landon Armstrong
Madison Barth
Taylor Barth
Lauren Blythe
Jayla Brown
Landen Brown
Brooklyn Clark
Kenna Close
Nicholas Conrad
Allison Cook
Lucas Days
Anna Filutze
Jamie Gentis
Ava Harris
Alayna Hartke
Joseph Haupert
Brantley Hickman
Sarah Irons
Jadyn Jacobs
Logan Jordan
Olivia Kelley
Aliyah Kern
Lucas LaRowe
Hope Lewis
Ryann Mason
Grant McAfee
Faith Miller-Brake
Gavin Morr
Elizabeth Moss
Gage Schnelker
Isaac Slone
Kalia Smith
Abigail Squiller
Zachary Squires
Bryonna Steckley
Landon Sturtevant
Rebecca Sullivan
Caiden Tellez
Addie Towle
Kyle Toyias
Josiah VanderHorst
Nathaniel Williams
Honorable Mention
Jace Benson
Colin Bullock
Ana Estrada
Aiden Fetters
Dylan Grabner
Meghan Hinkle
Ryan Jauregui
Nathan Kasinger
Gavin Kling
Kiarra Rampersad
Jason Rose
Paige Rowe
Brayton Schackow
Carter VanGessel
Anastacia Wagner
Emily Webb
Arron Wilfong
Tricia Wonderly
Grade 12
Superior Honor
Tristen Adams
Joshua Allen
Nicole Blevins
Lillian Brown
Sarah Brown
Aiden Bryan
Dawn Burch
Dylan Burger
Sonia Chaudhari
Jala Collins
Tyson Conley
Olivia Fetter
Zaira Finderson
Jessanna Ford
Katie Gaddis
Miranda Garcia
Cailyn George
Sydney Hefty
Ian Heimann
Carla Hicks
Emma Immel
Brianna Inman
Mallory Jarrett
Trestan Kern
Jack McComb
Lydia Norton
Paige Pettis
Emily Samuelson
Madison Schultis
Grace Snyder
Logan Stahly
Autumn Storey
Jaxson Sutton
Penelope Swift
Kelsey Ternet
Maylie Urick
Jordan Williams
Paige Winebrenner
Riley Winebrenner
Honor
Chaniyah Allmaras
Kaila Barkhaus
Logynn Bishop
Tiegan Blasch
Brooke Bowers
Audrey Brown
Tanner Collins
Owen Cooper
Logan Dallas
Tyler Dewitt
Emersin Dunn
Aric Ehmke
Emily Eshbach
Blake Gilpin
Solomon Goodwin
Logan Greer
Jaden Gustafson
Jordyn Hamman
Jacob Hanes
Haley Henderson
William Holben
Steele Jackson
Kendall Jardine
Jessica Jauregui
Spencer Klein
Alexis Leffler
Blake Lude
Jack Mahoney
Curtis Martin
Katlyn Melson
Jacob Myers
Jack Pontius
Corey Price
Riley Schaffter
Gweneth Siders
Evan Snider
Kaylee Spade
Chevi Thorp
Angel Tincher
John Voirol
Arayia Weatherspoon
Willow Wolf
Rafe Worman
Ryan Zigler
Honorable Mention
Ty Bell
Sarah Boyd
Allison Burton
Zoie Christopher
Kendall Close
Alexander Davenport
Jackson Gaddis
Cheyenne Hantz
Haylee Harvey
Shiloh Higgins
Landon Holwerda
Avery Houser
Brianna Huey
Riley Jardine
Jacob Leming
Morgann Leslie
John Long
Parker Morton
Nolan Nack
Jacob Nusbaum
Thomas Papera
Sarah Platt
Emma Potter
Grace Puglise
Jacob Putman
Atticus Refner
Madison Rice
Cole Richmond
Julia Shores
Sykura Smith
Josiah Spear-Denham
Skylar Stafford
Neal Stetler
Autumn Straw
Mallari Stuller
Alexis Wall
Christina Yarian
Kai Zacharias
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