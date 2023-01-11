East Noble High School
All A’s and B’s
Grade 12: Michael Castillo, Joseph David Sharp, Ameer Yasser Ahmed, Summer Adel Alhatrashi, Salli Gabr Ali, Zane Michael Amburgey, Joshua David Bailey, Samantha Ray Ball, Trevor Matthew Ball, Emma L. Ballard, Damon M. Bentley, Vittorio Bona, Alina Sofia Brinker, Anthony Cabrera, Taylor Madison Campbell, Kayla L. Carpenter, Mariana Castro, Justice Neil Christianson, Layla Maureen Deloris Collins, Lucas Matthew Coplin, Sierra Alexis Crump, Josephine Rose Deyo, Ashlynn Nicole Diehl, Jasmine Nichole Dodson, Cale Joseph Wilson Ernsberger, Ronan Byron Fisher, Hope Marie Fuller, Mia Grace Gabet, Aishiah Galang, Dale Lee Groff, Reed Alan Hamilton, Danika Lee Handshoe, Lina Kristin Harbs, Collin Joseph Haynes, Brendon Michael Heileman, Kelsey M. Holliday, Yui Inaba, Preston Lilburn Jones, Hunter Lynn Kline, Sage Emily Lawrence, Zoe Raye McBride, Brant Lee McKinley, Adriana Helena Miller, Justin Lynn Miller Waad, Mohammed Mohammed, Matthew Alexander Pickering, Claire Anne Replogle, Chase Matthew Ritchie, Juan Carlos Ruiz, Grant Matthew Schermerhorn, Laney Beth Schlichtenmyer, Alexander James Shepherd, Jada Mercedes Simpson, Sydnee Alexis Smith, Dayanara Solis, Aubree Janea Speicher, Cassandra L. Stanley, Mattison Michelle Stephens, Haley Renee Strong, Kiara Alexis Terry, Wyatt Addison Tuttle, Wesley Robert Valenti, Preston Lake Walkup, Mya Elizabeth Wiley and Gabriel Isaac Zimmerman
Grade 11: Shime Zubir Aezah, Ayman Yasser Ahmed, Kylie Morgan Anderson, Rosa Jo Andorfer, Solana Danielle Andorfer, Audrey Michael Beiswanger, Brooke ReAnne Bell, MarIa Bona Gianni Vincent Brown, Blake Samuel Byerley, Kinsey Marie Cole, Braydon Alan Collins, Kalli Lyn Cox, Zane Ryan Deter, River Rain Evers, Thaddaeus James Fry, Braden Benjamin Goldsberry, Abbigayle Cay Harlan, Kyle Edward Harrington, Kyleigh Sue Honaker, Kylee Ann Hood, Meagan Joanne Kabrich, Macey Rae Koger, Andrew David Malone, Lindsy Arlene Miller, Ava Mae Mosley,Josie Lavonne Mueller, Paige Elizabeth Patrick, Payton Marie Quake, Kelsie Lynn Randol-Strange, Brynn Nicole Roberts, Dalton Eugene Rodgers, Kylie Elaine Ruiz, Ethan Randall Smith, Jacob MichaeL Smith, Levi Douglas Sprague, Ariel Vahn Stanley, Trevor Allen Stinson, Dylan Matthew Swander, Hadley Edra Thiel, Jalyn Amanda Thompson and Gunner Michael Willey.
Grade 10: Brooklin Ann Acker, Mercy D. Allen, Makayla Ann Amburgey, Tyler Andrew Baker, Myah Sue Balyeat, Evan Michael Bassett, Gage Zachary Beiswanger, Kristen Marie Bender, Isaac Harold Blaskie, Jordan Kane Borders, Georgia RoseMarie Bradley, Reece Nicole Bradley, Brett Thomas Campbell, Alysa Jade Casebere, Skye Lynne Caskey, Jade Alynn Collar, Kylah Lou Demerly, Colin Wyatt DePoy, Matthew Dale Dressler, Ella Caroline Edwards, Chloe Mia Figorski, Madison Jaclyn Grawcock, Ameera P. J. Gulley, Ashley Nicole Hakey, Addison Kate Hampshire, Zebadiah Hand, Kaitlynn Ann Hogestyn, Cayden Lilly Marie Hulbert, Gabriel Adam Jenkins, Kiley Paige Jollief, Brady Jacob Jones, Bailey Elizabeth Kerzman, Dylan Michael Krehl, Jayden Michael Landez, Ava J. Lash, Jackson Thomas Leedy, Grace Lynn Mast, Emma Mettert, James Wyatt Miller, Mason Allen Monahan, Abigail Mountz, Haley Marie Mueller, Dylan Clyde Murphy, Rylie Nicole Pasztor, Javier Gustavo Peralta, Dallas Jackson Plattner, Cameryn Elizabeth Proxmire, Emily Ariah Ramsey, Lilly Michaela Rickard, Kian Ross, Zahi Abdulhakim Saif, Jessica Laila Salazar, Ryan Thomas Sarrazin, Joseph Savage, Ela Ahmed Sawal, Kace Edward Scott, Cameron Kristoffer Smith, Gavin Allen Sowles, Gavin Sparkman, Natalie Elizabeth Spidel, Logan Alexander Straessle, Landon Allen Swogger, Cole Duane Thompson and Nathaniel Anthony Williams.
Grade 9: Shahd Zubir Aezah, Carolyn Aguirre, Ahmed Nasr Al-Nini, Kaitlin Christine Alexander, JoAnna MaeLee Alligood, Abigail Elizabeth Alwine, Noor Mohamed Awf, Dylan Thomas Bailey, Remas Abdulla Bairaq, Alizabeth Lynne Baird, Hannah Nicole Baxter, Erin Lynn Blackman, Ettore Bona, Bryce Edward Booth, Romano Anthony Brown, Emalee Rose Carter, Dylan Alan Margallo Coil, Emily Louise Dean, Alyssa Jo Desper, Lauren Lee Diehm, Santiago Espinoza, Katelyn Elizabeth Fortman, Kara Marie Frye,Samantha Marie George, Kiana Beth Haley, Taylor Bethann Hall, Silas Vinson Hand, Evan Le Ho, Daira Ibarra, Kaydence Leone Isaac, Lucy Jean Kitchen, Autumn Reign Kloepper, Airianna Ruth Lacey, Bryce Nicholas Lamle, Lexi J. LaRowe, Avarie Claire Larson, Isabelle Ann Leffers, Tristin C. Lynn, Chase Allen Malcolm, Anabel Lynn Martin, Karsten L. McKinley, Rya Prisciliana Montoya, Marcus Taylor Mortorff, Grayden Jay Mullins, Colin Reed Murphy, Ryan Benjamin Myers, Andrew Michael Oakes, Ailey Odem, Sebastian Andre Palmer, Armani Cristiano Pita, Emma Nicole Raatz, Libby Erin Rayle, LiliAyn Marie Reed, Jazzmin Rodriguez, Anthony Joseph Rummel, Hunter Matthew Shire, Drew Wesley Smith, Owen Bradley Sowles, Samuel James Strater, Trenton Jay Sturgis, Kendyll Elyse Swary, Jade Marie Thompson, Sierra M. Treace, Jaiden James Venzke, Raylin James Warrix, Helana Rose Weaver and Olivia Isabel Winkle.
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