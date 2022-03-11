East Noble High School
Trimester 2
All A’s
Grade 12: Ebtisam Alasal, Blake Wayne Kreischer, Natalie Adams, Emad Mohamed Awad, Allison Mae Barker, Brinley Jean Beaupre, Adara Christina Bell, Jaron Nathaniel Bobay, Jackson Paul Bolinger, Emily Anne Burdick, Michael Castillo, Owen Joshua Chambers, Robert Brett Christian, Joshua R. Clauson, Alayna Jorden Collins, Lillian Shea Dechert, Michael James Deetz, Patrick Evan Eggering, Americus Marie Eling, Owen Michael Fleck, Charles Joseph Gabet, Natalie Jean Getts, Katie Sue Graber, Sophia Estelle Gruszczyk, Sierra Rose Harber, Paige Rhea Hart, Tristen Kenneth Hood, Jeffrey Thomas Hosford, Zackary David Isaac, Andrew William Johnson, Darby Marcella Johnson, Medyen Jubran, Emma Grace Kern, Lillian Faith King, Avery Joseph Kline, Alondra Guadalupe Loera-Gomez, Allison Mae Martin, Tucker David Martin, Lily Marie Meyer, Sydney Marie Miller, Abbas Mortada, Kyndal Rhae Mynhier, Brady Thomas Parker, Joshua Eugene Prater, Kylee Elizabeth Savoie, Lindsey Nicole Schermerhorn, Kane Bradley Sibert, Drew Michael Sillaway, Aidan Zachary Sprague, Lacie Layne Stanley, Kara Jean Strong, Aaliyah Renee Wallen, Katelyn Renee Walters and Erin Weng
Grade 11: Feryal Fahmi Al-Bahal, Ghalia Saleh Alawi, Salli Gabr Ali, Rachel Elaine Becker, Max William Bender, Isaiah J Brown, Alexander Paul Burdick, Addison JoAnn Dills, Lilian Clarice Garcia, Kylee Renee Hakey, Rachel Lynn Hand, Hailie M. Handshoe, Christian Conner Heileman, Sadie Lynne Helmkamp, Mason Bryan Hoffman, Hailey Alyssa Holbrook, Justin David Hunter, Nathanael Christian King, Gage Allen Kumfer, Brooke Elise Lindsey, Greyson Alexander McBride, Carver Alan Miller, Kya Rae Mosley, Ryan Michael Norden, Khloe Lenah Pankop, Katlyn Marie Pease, Alicia Joy Proxmire, Alexa Paige Ramsey, Claire Anne Replogle, Chantelle Marie Rose, Janet Ruiz, Sydnee Alexis Smith, Raymond Thomas Strong, Nathan H. Terry, Bree Morgan Walmsley and Katie Jayne West.
Grade 10: Zainalabdeen Abdulrahman Alahmar, Rana Khaled Alfadhli, Caden Munson Anderson, Benjamin Joseph Barker, Lauren Ann Beitz, Bailea Marie Bortner, Zander Christopher Brazel, Shaina Shae Coil, Kinsey Marie Cole, Julianna Rose Crow, Zane Ryan Deter, Hadleigh Yolanda Eling, Hope Angela Fleck, Jacob Burton Frazier, Braden Benjamin Goldsberry, Madalyn Nichole Green, Meagan Joanne Kabrich, Macey Rae Koger, Lucy Elizabeth Laur, Zackery Lee Leighty, Connor Seth Leins, Lauren Diane Munson, Angelyn Nguyen, Ada Larson Orlikowski, Erin Rae Pippenger, Sadie Rae Potts, Brynn Nicole Roberts, Dakota Rae Rodgers, Reese Gillian Rouch, Taylor Christine Sibert, Alyssa Nycole Speicher, Levi Douglas Sprague, Owan David Tackett, Shaima Hisham Taher, Hadley Edra Thiel, Amrie Ella Trappe, Ty Logan Weimer, Kaelyn Acadia White, Gunner Michael Willey and Salah Khaled Yahya
Grade 9: Taylor Michelle Adkins, Tyler Andrew Baker, Keegan Marie Ball, Jordan Kane Borders, Jade Alynn Collar, Lillian Jane Crow, Rae JoAnn David, Elijah Wess Delashmit, Daniel John Dodson, Ella Caroline Edwards, Kylie Cole Ehret, Ameera P. Gulley, Zebadiah Hand, Ethan Christopher Jansen, Gabriel Adam Jenkins, Mathyas James Kathan, Landon Matthew Langley, Addison Marie Lindsey, Haylee Nicole McCann, Emma Mettert, Kaitlyn Dee Moore, Samantha Kay Oakes, Taedym Michele Petersen, Lilly Michaela Rickard, Hunter Michael Schermerhorn, Elizabeth Grace Schmidt, Naomi Clare Schroeder, Addison Ryan Schultz, Addison Grace Shepherd, Stephen James Smith, Natalie Elizabeth Spidel, Alexander Carson Sprague, Olivia Grace Tibbs, Jasmine Elizabeth VanAllen and Robert Nichols Warren.
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