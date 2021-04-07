East Noble High School
Trimester 2
All A’s
Grade 12: Aarzag Ahmed Al-Sharfi, Ebtisam Alasal, Noora Majed Albajari, Anwar Abdullah Albakri, Natalie Michelle Baculima-Castro, Jalyn Shalise Baxter, Emilia Diane Beck, Anna Michelle Becker, Madison Taylor Biddle, Bryn Riley Blaskie, Shayla Renee Bowker, Holly Jane Butler, Rachael Carlson, Rachel K. Carpenter, Kathryn Elizabeth Clark, Kyler P. Corbin, Kayla Dian Desper, Bianca Lynn Everson, Dylen MaKenna Fox, Ethan Russell Fuller, Kylie J. Garton, Ryan Patrick Gienger, Jacob Arthur Graden, Maliah Rian Hampshire, Sala Abdullah Hosani, Wyatt James Huckeriede, Miah Grace Hudson, Aliyah Marie Jimenez, Joslyn Renee Keel, Jaycee Elizabeth Knafel, Blake Wayne Kreischer, Savanah Nycole Lagemann, Kimberly Li, Samuel Perry Logan, Emily Dawn Lowery, Mariah Marie Maley, Justin Lee Marcellus, Matthew David Potter, Wesley Jonah Potts, Chandler Benjamin Rathke, Leslie Guadalupe Solis, Ruby Lynn Sprague, Lynnette Christine Strong, Carly Elizabeth Turner, Morgan Delaney Walz, Rachel Weng and Mackennzie Lynn Wisner.
Grade 11: Natalie Adams, Emad Mohamed Awad, Jalen Kale Belhumeur, Adara Christina Bell, Jaron Nathaniel Bobay, Owen Joshua Chambers, Robert Brett Christian, Joshua R. Clauson, Lillian Shea Dechert, Natalie Jean Getts, Sierra Rose Harber, Paige Rhea Hart, Tristin Logen Hays, Andrew William Johnson, Darby Marcella Johnson, Emma Grace Kern, Lily Marie Meyer, Aubrey Joann Nixon, Aaron D. Paschal, Joshua Eugene Prater, Nathan David Richards, Kylee Elizabeth Savoie, Lindsey Nicole Schermerhorn, Drew Michael Sillaway, Aidan Zachary Sprague, Lacie Layne Stanley, Dalton R. Stinson, Kara Jean Strong, Aaliyah Renee Wallen and Erin Weng.
Grade 10: Ameer Yasser Ahmed, Salli Gabr Ali, Damien Scott Banks, Rachel Elaine Becker, Max William Bender, Deanna Arleen Berghoff, Cody Lane Biddle, Kayla L. Carpenter, Trevor Mitchell Conley, Ashlynn Nicole Diehl, Addison JoAnn Dills, Claire Elizabeth Fear, Bailey Anne Gage, Lilian Clarice Garcia, Cameron William Grawcock, Reed Alan Hamilton, Rachel Lynn Hand, Hailie M. Handshoe, Christian Conner Heileman, Sadie Lynne Helmkamp, Justin David Hunter, Triston Andrew Hurst, Gage Allen Kumfer, Sage Emily Lawrence, Brooke Elise Lindsey, Greyson Alexander McBride, Molly Diane McCord, Carver Alan Miller, Kya Rae Mosley, Ryan Michael Norden, Khloe Lenah Pankop, Katlyn Marie Pease, James Thomas Pickard, Matthew Alexander Pickering, Alicia Joy Proxmire, Alexa Paige Ramsey, Claire Anne Replogle, Juan Carlos Ruiz , Gracie May Schoof, Malori Lynne Smith, Raymond Thomas Strong, Nathan H. Terry, Kenny Minh Vo and Bree Morgan Walmsley.
Grade 9: Rana Khaled Alfadhli, Caden Munson Anderson, Benjamin Joseph Barker, Lauren Ann Beitz, Macy Ann Blackman, Bailea Marie Bortner, Zander Christopher Brazel, Shaina Shae Coil, Kinsey Marie Cole, Braydon Alan Collins, Julianna Rose Crow, Rylee JoAnn David, Zane Ryan Deter, Hadleigh Yolanda Eling, Hope Angela Fleck, Jacob Burton Frazier, Braden Benjamin Goldsberry, Madalyn Nichole Green, Kyleigh Sue Honaker, Meagan Joanne Kabrich, Lucy Elizabeth Laur, Zackery Lee Leighty, Connor Seth Leins, Andrew David Malone, Lauren Diane Munson, Angelyn Nguyen, Ada Larson Orlikowski, Erin Rae Pippenger, Noble Kerry Platter, Sadie Rae Potts, Dalton Eugene Rodgers, Reese Gillian Rouch, Kylie Elaine Ruiz, Zaharina Ruvalcaba, Alyssa Nycole Speicher, Levi Douglas Sprague, Hadley Edra Thiel, Amrie Ella Trappe, Kaelyn Acadia White and Salah Khaled Yahya.
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