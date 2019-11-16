All A’s
Grade 12: Raven Mistea Amburgey, Linsie Ann Amstutz, Madyson Ann Baumann-Childers, Olivia Pauline Berendt, Haley Elizabeth Bloom, Joeanna Elizabeth Bodle, Payton Renee Booth, Jasmine M. Carpenter, Colby Tanner Cook, Emily Clair Coverstone, Delaney Elizabeth Dentler, Lucas Jeremy Denton, Nathan Tyler Dickson, Audrey Rose Ebert, Gage Alan Wilson Ernsberger, Austin Christopher Fisher, Austin James Fortman, Luke Michael Friskney, Haley Leann Groff, Connor Mathew Hesher, Parker Joseph Higginbotham, Brenna Nicole Honaker, Madelyn Marie Hosford, Benjamin Alan Jansen, Seth Thomas Johnson, Jordan Parker Jollief, Duru Hayat Kilinckaya, Alexis Brooke Kirchner, Konner Matthew Kirkpatrick, Michael Anthony Klein, Gabrielle Marie Kumfer, Alana Ann Lester, Austin Anthony Liepe, Leo Brandon Meza, Cierra Ellan Miller, Jacob Alan Mosley, Kayla Nicole Mountz, Delaney Lee Norman, Alexis Danielle Ortiz, Bailey Colton Parker, Ally Kay Pranger, Samantha May Richards, Olivia Nicole Rummel, Ian Paul Schowe, Rana Seyam, Madison Danielle Tremaine, Courtnie Elizabeth Uphold, Keeley Jo Vaught, Shauntay Nikole Velazquez, Hunter David Otto Weber, Rachel Ruth Weber, Ryan Patrick Wells, Angela Weng and Olivia Paige Whetsel.
Grade 11: Aarzag Ahmed Al-Sharfi, Noora Majed Albajari, Jalyn Shalise Baxter, Emilia Diane Beck, Anna Michelle Becker, Shayla Renee Bowker, Holly Jane Butler, Rachael Carlson, Rachel K. Carpenter, Kyler P. Corbin, Laura Marie DeLong, Kayla Dian Desper, Ethan Russell Fuller, Kylie J. Garton, Ryan Patrick Gienger, Autumn Lin Huff, Aliyah Marie Jimenez, Joslyn Renee Keel, Jaycee Elizabeth Knafel, Savanah Nycole Lagemann, Mariah Marie Maley, Wesley Jonah Potts, Chandler Benjamin Rathke, Cassidy R. Shortridge, Ruby Lynn Sprague, Anna Lee Strong, Lynnette Christine Strong, Carly Elizabeth Turner and Rachel Weng.
Grade 10: Brandon Ashton Adams, Breanna Rayann Arnold, Adara Christina Bell, Bryn Riley Blaskie, Jaron Nathaniel Bobay, Jackson Paul Bolinger, Owen Joshua Chambers, Robert Brett Christian, Joshua R Clauson, Lillian Shea Dechert, Michael James Deetz, Keegan Kory Foster, Natalie Jean Getts, Sophia Estelle Gruszczyk, Paige Rhea Hart, Jeffrey Thomas Hosford, Andrew William Johnson, Lily Marie Meyer, Sydney Marie Miller, Naomi Ann Mize, Kyndal Rhae Mynhier, Aubrey Joann Nixon, Joshua Eugene Prater, Kylee Elizabeth Savoie, Lindsey Nicole Schermerhorn, Drew Michael Sillaway, Aidan Zachary Sprague, Lacie Layne Stanley and Traeton Ronald Stayer.
Grade 9: Ameer Yasser Ahmed, Rachel Elaine Becker, Max William Bender, Cody Lane Biddle, Isaiah J. Brown, Kayla L. Carpenter, Addison JoAnn Dills, Coen Lee Downing, Claire Elizabeth Fear, Bailey Anne Gage, Lilian Clarice Garcia, Cameron William Grawcock, Rachel Lynn Hand, Hailie M. Handshoe, Collin Joseph Haynes, Christian Conner Heileman, Sadie Lynne Helmkamp, Hailey Alyssa Holbrook, Arianna Mackenzie Huff, Nathanael Christian King, Hunter Lynn Kline, Gage Allen Kumfer, Bailey Lanee Lambright, Gracie SueEllen Marzion, Molly Diane McCord, Carver Alan Miller, Kati Belle Mosley, Kya Rae Mosley, Ryan Michael Norden, Khloe Lenah Pankop, Alicia Joy Chunxia Proxmire, Alexa Paige Ramsey, Claire Anne Replogle, Michele Morgan Richards, Owen Chad Ritchie, Juan Carlos Ruiz, Braydon Allen Schocke, Gracie May Schoof, Jenna Jenae Schooley, Malori Lynne Smith, Sydnee Alexis Smith, Cassandra L. Stanley, Nathan H. Terry, Bree Morgan Walmsley and Micah Keaton Weller.
A’s and B’s
Grade 12: James Paul William Baker, Amara Elena Balmori, Mason Matthew Balyeat, Jaden Devon Beard, Delaney Estella Blaskie, Taylor Ann Burke, Everett Cole Christian, Rachel Faith Clauson, Shayla Marie Collins, Anthony Wayne Compton, Konnor James Crager, Rylee Lynne Cripe, Chelsea Elise Cumming, Carson Jeffrey Czuk, Daniel James Days, Juan Alberto Espinoza, Lillian Rose Fields, Shae Nicole Foster, Taryn Leann Fugate, Jillian Rae Garn, Chase Vincent Grate, Dylan Micheal Hall, Grace Annabelle Hardiek, Michael Javier Healey, Jessica Herrera, Lauryn Kelsey Isaac, Danielle Nicolle Jaquay, Hayden William Jones, Matthew Quinton Jones, Courtney Jo Lepper, Lindsey Nicole Limbach, Katelyn Lee Lipscomb, Isaiah Shane Magner, Alexander Dean Manns, Luke Andrew McCue, Audrey Nicole Metz, Lillian Jean Meyer, Lily Lynn Miller, Dhahab Madyan Muthanna, Olivia Ann Myers, Joseph David Painter, Shelbi Jean Pfeiffer, Jade Alexandria Powers, Hailey Ann Quintanilla, Dimitri Ryan Rathke, Trey Scott Ritchie, Rachael Mae Rogers, Noah Rigo Roque, Jezlynn Mae Shaw, Samuel Lynn Sibert, Brianna Renea Snider, Isaac Christopher Sparkman, Tristan Archer Stein, Tyler Brian Stinson, Collin Christopher Strohm, Shaylyn Julianna Swager, Justen James Teders, Kaylyn Brianne Thomas, Abby Rachelle Tjon, Ian Daniel Trout, Omer Faruk Varol, Aaron Lee Wagner, Haylie Jean Wallen, Brenndon Lee Adam Way, Sara Jane Williams, Nevaeh M. Wolf, Noah Vincent Zabolotney and Jenna Lisa Zabona.
Grade 11: Ashgaan Fahmi Al-Bahal, Salma Saleh Alawi, Abby Nichole Anderson, Cesar Argueta, Madison Rena Arnett, McKenna Lee Arnett, Natalie Michelle Baculima-Castro, Brianna Lynn Baldwin, Avan Renea Beiswanger, Mitchell Jeffrey Bell, Kyle Joseph Blackburn, Faith Alexis Borrero, Michael Angelo Brumbaugh, Dylan Alexander Casebere, Genesis Mikel Click, Bianca Lynn Everson, Dylen MaKenna Fox, Jasmine Elizabeth Freeman, Torre Shae Gamble, Traneisha Nicole Gentry, Allyna M Gienger, Lydia Lucille Gisel, Brittany Leigh Goodman, Elliot Clair Hackman, Maliah Rian Hampshire, Elijah Keith Hanson, Takoda Reece Heitz, Ryan Dakota House, Wyatt James Huckeriede, Miah Grace Hudson, Ryan Nicole Johnson, Karly Jo Kirkpatrick, Lauren Kay Lash, Walker David Leamon, Kimberly Li, Ashtin Scott Likes, Samuel Perry Logan, Jenna Kay Long, Daniel Patrick Malone, Justin Lee Marcellus, Marina Arletth Martinez, Hunter William May, Alisha Saleen McNamara, Riley Joseph Meade, Glorya Isabella Miller, Halima Ali Mohsen, Emily Mae Moore, Mollie Ann Pfafman, Brenda Mendez Rodriguez, Mackenzie Pearl Ross, Payton Marie Ross, Cristian S. Sanchez, Shanna Marie Sanford, Cole Michael Schupbach, Lucas Robert Sills, Joseph Earl Smith, Leslie Guadalupe Solis, Brooke Nicole Stewart, Leah Jennelle Strong, Lorraine Mae Strong, Dorothy Hannah Tipton, LJ William Tucker, Chance Lee VanDyke, Xzavier T. Vice, Margarita Villa, Tate James Walmsley, Katelyn Renee Walters and Morgan Delaney Walz.
Grade 10: Sara Yasser Ahmed, Paige Elizabeth Anderson, Alysha Bailey Armey, Jaycee Marie Artecki, Allison Mae Barker, Omar Alejandro Barrientos, Brinley Jean Beaupre, Jalen Kale Belhumeur, Kainon Kwa Carico, Michael Castillo, Edwin Chairez-Castaneda, Abigail Elizabeth Coe, Alayna Jorden Collins, Audree Grace Combs, Kanon Joseph Combs, Spencer Matthew Denton, Darren Allen Donat, Leah Louise Easterday, Patrick Evan Eggering, Americus Marie Elizabeth Eling, Canaan Lee Fiedler, Owen Michael Fleck, Kayden Slade Fuller, Charles Joseph Gabet, Katie Sue Graber, Dalton Ray Hagerman, Carson John Hieber, Shoshawnee Grace Hillier, Christopher James Hood, Tristen Kenneth Hood, John Phillip Housholder, Zackary David Isaac, Darby Marcella Johnson, Avery Joseph Kline, Hayley Rose Kline, Brianna Maria Lewandowski, Alondra Guadalupe Loera-Gomez, Eli Levon Mark, Allison Mae Martin, Tucker Martin, Hannah J. Mast, Alivya LeeAnn McAllister, Isabelle Aubrey Meyer, Jackson Alan Meyer, Khalefa Ali Mohsen, Luke Robert Mory, Nicholas Michael Munson, Hannah Nicole Musser, Peyton Nicolas Palmer, Ethan Jackson Pfeiffer, Damon Daniel Pierce, Kaitlyn E. Ray, Joshua King Reese, Hope Elizabeth Renkenberger, Nathan David Richards, Joseph David Sharp, Kane Bradley Sibert, Riley Douglas Spencer, Ayren Brooke Stanley, Megan Elizabeth Stein, Dalton R. J. Stinson, Austin Michael Straessle, Ian Torres, Erin Weng, Jenny Weng, Jessica Lynn Willavize, Rehab Fakher Yahya and Rowan Jack Zolman.
Grade 9: Feryal Fahmi Al-Bahal, Khalud Salim Al-Omari, Ghalia Saleh Alawi, Zane Michael Amburgey, Saleh Mohamed Awf, Joshua David Bailey, Trevor Matthew Ball, Damon M. Bentley, Ally Marie Blackburn, Vittorio Bona, Lillian Grace Bottjer, Madison Nicole Brayton, Alina Sofia Brinker, Justice Neil Christianson, Cassidy Rose Marie Clark, Layla Maureen Deloris Collins, Lucas Matthew Coplin, Mason Lee Cordial, Josephine Rose Deyo, Lauren E. Dickinson, Grant Andrew Double, Cale Joseph Wilson Ernsberger, Ronan Byron Fisher, Mia Grace Gabet, Gracie Jo Gallup, Dale Lee Groff, Lynnea Michelle Gruszczyk, Reed Alan Hamilton, Brendon Michael Heileman, Izaiah Christian Henney, Justin David Hunter, Triston Andrew Hurst, Danyelle Nicole Jordan, Amelia Marie Kitzmiller, Nicholas Samuel Klein, Sage Emily Lawrence, Owen Michael Longsworth, Madelynn Hallie-Mae Lowery, Bryson Joseph Mills, Waad Mohammed Mohammed, Treyce Michael Moschel, Tyler James Mueller, Noah David Musser, Kya Rose Patterson, Matthew Alexander Pickering, Morigan Michelle Prest, Emily Marie Reber, Carly Kianna Robinette, Robert Adrian Rogers, Elliot Beth Rouch, Janet Ruiz, Grant Matthew Schermerhorn, Laney Beth Schlichtenmyer, Jada Mercedes Simpson, Jessica Kate Slinger, Olivia Lanea Slone, Cadence Jo Smith, Kaitlyn Marie Sparkman, Aubree Janea Speicher, Hailey Marie Stacy, Haley Renee Strong, Raymond Thomas Strong, Logan Elizabeth Swager, Faith Olivia Swickard, Kiara Alexis Terry, Heather Marie Tucker, Mariah Kay Tucker, Wyatt Addison Tuttle, Wesley Robert Valenti, Kenny Minh Khang Vo, Brianna Nicole Wagner, Preston Lake Walkup, Corinne Bernadette Wells and Gabriel Isaac Zimmerman.
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