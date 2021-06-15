East Noble High School
Trimester 3
All A’s
Grade 12: Ebtisam Alasal, Madison Taylor Biddle, Kali Lyn Christian, Blake Wayne Kreischer, Aarzag Ahmed Al-Sharfi, Noora Majed Albajari, Cesar Argueta, Jalyn Shalise Baxter, Emilia Diane Beck, Anna Michelle Becker, Avan Renea Beiswanger, Bryn Riley Blaskie, Faith Alexis Borrero, Shayla Renee Bowker, Holly Jane Butler, Rachael Carlson, Rachel K. Carpenter, Kathryn Elizabeth Clark, Kyler P Corbin, Kayla Dian Desper, Madelyn R. Fear, Kylie J. Garton, Traneisha Nicole Gentry, Ryan Patrick Gienger, Lydia Lucille Gisel, Jacob Arthur Graden, Elliot Clair Hackman, Maliah Rian Hampshire, Sala Abdullah Hosani, Aliyah Marie Jimenez, Joslyn Renee Keel, Karly Jo Kirkpatrick, Jaycee Elizabeth Knafel, Matthew Billy Kumfer, Savanah Nycole Lagemann, Lauren Kay Lash, Walker David Leamon, Mariah Marie Maley, Grant Randol Owens, Wesley Jonah Potts, Chandler Benjamin Rathke, Mackenzie Pearl Ross, Krista Starr Sharpe, Endia Paige Simpson, Leslie Guadalupe Solis, Ruby Lynn Sprague, Leah Jennelle Strong, Lynnette Christine Strong, Jessica Diane Sumner, Carly Elizabeth Turner, Morgan Delaney Walz, Rachel Weng, and Carter Phillip-Anthony Woodford .
Grade 11: Natalie Adams, Jaycee Marie Artecki, Emad Mohamed Awad, Jalen Kale Belhumeur, Adara Christina Bell, Jaron Nathaniel Bobay, Jackson Paul Bolinger, Emily Anne Burdick, Owen Joshua Chambers, Joshua R Clauson, Alayna Jorden Collins, Owen Michael Fleck, Natalie Jean Getts, Sophia Estelle Gruszczyk, Sierra Rose Harber, Paige Rhea Hart, Austin Nathaniel Healy, Nolan Robert Irons, Andrew William Johnson, Darby Marcella Johnson, Emma Grace Kern, Jamie Nicole Kirkpatrick, Avery Joseph Kline, Eli Levon Mark, Lily Marie Meyer, Sydney Marie Miller, Nicholas Michael Munson, Ethan Jackson Pfeiffer, Joshua Eugene Prater, Hope Elizabeth Renkenberger, Kylee Elizabeth Savoie, Lindsey Nicole Schermerhorn, Drew Michael Sillaway, Aidan Zachary Sprague, Lacie Layne Stanley, Dalton R Stinson, Kara Jean Strong , Ian Torres, Aaliyah Renee Wallen, and Erin Weng
Grade 10: Ameer Yasser Ahmed, Ghalia Saleh Alawi, Rachel Elaine Becker, Max William Bender, Deanna Arleen Berghoff, Alexander Paul Burdick, Kayla L Carpenter, Ashlynn Nicole Diehl, Addison JoAnn Dills, Bailey Anne Gage, Gracie Jo Gallup, Lilian Clarice Garcia, Cameron William Grawcock, Reed Alan Hamilton, Rachel Lynn Hand, Hailie M Handshoe, Christian Conner Heileman, Sadie Lynne Helmkamp, Mason Bryan Hoffman, Hailey Alyssa Holbrook, Justin David Hunter, Nathanael Christian King, Gage Allen Kumfer, Brooke Elise Lindsey, Greyson Alexander McBride, Molly Diane McCord, Carver Alan Miller, Kya Rae Mosley, Ryan Michael Norden, Khloe Lenah Pankop, Azura Blossom Pashova, Katlyn Marie Pease, James Thomas Pickard, Matthew Alexander Pickering, Alicia Joy Proxmire, Alexa Paige Ramsey, Claire Anne Replogle, Juan Carlos Ruiz, Gracie May Schoof, Malori Lynne Smith, Sydnee Alexis Smith, Raymond Thomas Strong, Nathan H Terry, Chase Alden Truesdale and Bree Morgan Walmsley
Grade 9: Rana Khaled Alfadhli, Caden Munson Anderson, Solana Danielle Andorfer, Emma L Ballard, Benjamin Joseph Barker, Lauren Ann Beitz, Macy Ann Blackman, Bailea Marie Bortner, Shaina Shae Coil, Kinsey Marie Cole, Braydon Alan Collins, Julianna Rose Crow, Zane Ryan Deter, Alexis Morgan Eash, Hadleigh Yolanda Eling, Hope Angela Fleck, Jacob Burton Frazier, Braden Benjamin Goldsberry, Madalyn Nichole Green, Kyleigh Sue Honaker, Aaliegha Marie Hudson, Meagan Joanne Kabrich, Lucy Elizabeth Laur, Connor Seth Leins, Andrew David Malone, Aiden Julian Mikel, Lauren Diane Munson, Angelyn Nguyen, Ada Larson Orlikowski, Erin Rae Pippenger, Sadie Rae Potts, Dakota Rae Rodgers, Reese Gillian Rouch, Zaharina Ruvalcaba, Kaylee Jennifer Ryman, Taya Nicole Samuels, Alyssa Nycole Speicher, Levi Douglas Sprague, Shaima Hisham Taher, Hadley Edra Thiel, Jalyn Amanda Thompson, Amrie Ella Trappe, Eliana Rose Ward, Kaelyn Acadia White, Salah Khaled Yahya.
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