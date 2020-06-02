WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 423 students on its academic honor roll for the final grading period of the 2019-2020 school year.
The honor students, in alphabetical order:
Grade 9
Superior
Elizabeth Lee Allen
Dalton Allan Beber
Jadelyn Elaine Boehmer
Nolan David Buehner
Guillermo Camarena
Lillie Suzanne Cone
Jacquelyn Elizabeth Davenport
Abigail Autumn DeTray
Elijah James Ehmke
Riley A.M. Exford
Madeline M. Faulkner
Grant Matthew Fetter
Nathan Joseph Fillenwarth
Landon Joseph Frank
Brianna Aeryn George
Mackenzie Grace Hammer
Owen Grant Holwerda
Tegan Wade Irk
Ethan Turner Jordan
Braya Loree Keen
Elijah David Knepper
Paige Gabriele Langschwager
Charity Kay Lewis
Jolie Faith Lopez
Rhianna Danielle Maiorca
Elizabeth P. Martin
Logan Robert Moore Warstler
Alana Rose Morris
Amarra Lyndie Nester
Syerra Rose Opper
Evelyn Marie Pepple
Hannah Faith Perry
Kaylee Dawn Pierce
Juliann Rae Plummer
Owen Qiu
Olivia Mykal Rigby
Zayna R. Stankovic
Kathryn June Waters
Riley Elizabeth White
Taelynn Julia Yoder
Alexander Charles Zimmerman
Honor
Lydia Marie Bennett
Alexandra Joy Brang
Lexi E.R. Brincefield
Keenan Dane Brown
Lillian S. Bungard
Delaney Nicole Cox
Wyatt Eugene Derrow
Willow P. Dietrich
Autumn Grace Geeting
Taylor Grace Glogas
Kayla Nicole Grogg
Shawn Martin Hamman
Trevor Ace Hensinger
Madelyn Grace Hickman
Lida Jane Hoff
Alex James Leslie
Lauren Elizabeth Ley
Haiden Troy Lockwood
Sydney Louise Mansfield
Reece D. Noll
Meghan Samantha Psurny
Kyle Mattix Putman
Jaiden Marie Schaber
Alyssa Juliet Sczerbowicz
Nate Anthony Seiler
Sage McKena Shaffer
Logan James Shultz Montoya
Zera Anne Utnage
Aidan S. Wissing
Taylor Nicole Wyss
Gideon Ray Yoder
Honorable mention
Kamie Lee Betz
Clayton Stephen Brown
Noah James Brown
Evan L. Chorpenning
David Michael Clark
Lillian Grace Cserep
Layla Trinidad Cuautle
Amanda M. Day
Nicholas David Dove
Kylee Ranee Ervin
Madison Scott Greer
Marissa Janette Harvey
Triston David Hausch
Ava Catherine Kohli
Jocelyn R. Lumpkins
Amber Rose Martz
Marriah Marie McIntyre
Sydnee Ann Miller
Lilly Marie Moore Warstler
Carter Douglas Norrick
Ryan T Overmyer
Katelyn Marie Parmley
Quentin Teo Penrod
Shea R. Phillips
Kennedy Mae Pontius
Ashley Elizabeth Robinett
Lilly Aryan Rayne Saurbeck
William Vincent Seigel
Brooke Lena Shively
Jackson Nicholas Smith
Landon Hunter Snyder
Madison Danielle Targgart
Nolan Cooper VanAuken
Katelyn Leefalls Witte
Grade 10
Superior
Jade Maria Allen
Mia Kathryn Armey
Anamarie Ellert Badongen
Sophia Noelle Bell
Olivia Caitlin Benbow
Lauren Elizabeth Blythe
Jayla Michele Brown
Brooklyn Rose Clark
Allison Ann Cook
Ella Grace Cruz
Colton Richard Eads
Morgan Avery Everage
Jesse Ray Graves
Emily Guerrero
Eva Helena Hallman
McKenna E. Houser
Jadyn Mae Jacobs
Aliyah Nichole Kern
Allison Marie Kneller
Mikenzie Marie Lalonde
Alexis Thalia Leco
Jacob Thomas Ley
Maddison Alivia Linker
Travers Paul Mason
Laci A. Munger
Brendon Michael Oberkiser
Mahayla Marie Parker
Connor Anthony Penrod
Paige Nicole Rowe
Aaron David Smith
Marcus Wayne Smith
Paige Renee Snider
Brenna Rose Spangler
Abigail Christine Squiller
Katherine R. Squiller
Madeline Kay Steck
Bryonna E. Steckley
Carlie Kay Taylor
Kyle D. Toyias
Dorian Sloan Underwood
Vincent James Worden
Caleigh Danelle Yarian
Honor
Landon Scott Armstrong
Jackson Michael Robert Barth
Jace Conner Benson
Isabella Elaine Brunson
Kenna Close
Nicholas Tyler Conrad
Lucas P. Days
Anna Grace Filutze
Jamie Lin Gentis
Daphne Morgan Gramling
Zoanne Kaylea Harrell
Ava Rocklin Harris
Alayna Grace Hartke
Joseph Ryan Haupert
Bryce Lee Hoyer
Logan Andrew Jordan
Gavin Michael Kling
Alden Richard Lewis
Hope Ann Lewis
Audra Louise Martin
Ryann Elizabeth Mason
Grant Christopher McAfee
Hope E. Moring
Hannah Marie Puglise
Parker J. Reinoehl
Gage Ray Schnelker
Christian Nathaniel Smith
Caiden Michael Tellez
Anthony Gabriel Tobierre
Addie Marie Towle
Josiah M. VanderHorst
Logan Michael Wilson
Tricia Leigh Wonderly
Honorable mention
Marcus Morgan Anglin
Landen William Brown
Iona Carey
Jacob Alan DaWayne Church
Jessica Lee Freeman
Brantley Aaron Hickman
Zachary David Hill
Sarah Lynn Irons
Ryan A. Jauregui
Noah Stephen Mason
Faith E. Miller-Brake
Gavin Parker Morr
Elizabeth Frances Moss
Bo Zachary Potter
Brady Alexander Prosser
Brayton Lee Schackow
Isaac David Slone
Zachary Wayne Squires
Landon Scott Sturtevant
Carter R. VanGessel
Anastacia B. Wagner
Akita Catherine Walker
Nathaniel J Williams
Dayton Lee Wright
Grade 11
Superior
Tristen Nicole Adams
Nicole Elizabeth Blevins
Lillian Nancy Brown
Sarah Christine Brown
Dawn E. Burch
Sonia Chaudhari
Jala Alexis Collins
Tanner Fredrick Collins
Aric Christian Ehmke
Olivia Marie Fetter
Zaira Michelle Finderson
Kayla Lynae Fleming
Katie C. Gaddis
Cailyn Lenore George
Blake Isaac Gilpin
Solomon H. Goodwin
Shayla Marie Haiflich
Sydney Elaine Hefty
Ian Gregory Heimann
Carla LeeAnn Hicks
Shiloh Rae Higgins
Mallory Kristine Jarrett
Trestan Kerry Kern
Jack Allen McComb
Lydia Lorriane Norton
Max Emerson Oswalt
Paige Elizabeth Pettis
Skyler Robert Plummer
Corey Robert Price
Emily Kate Samuelson
Gweneth Andrea-Gail Siders
Logan Alexander Stahly
Penelope Jade Swift
Kelsey Grace Ternet
Maylie Sue Yin Urick
John Patrick Voirol
Jordan N. Williams
Paige Louanne Winebrenner
Rafe L. Worman
Christina N. Yarian
Honor
Joshua Lee Allen
Kaila Kristine Barkhaus
Logynn R Bishop
Brooke N. Bowers
Audrey Elizabeth Brown
Allison Margaret Burton
Kendall R. Close
Natalea M. Comment
Tyson R. Conley
Owen James Cooper
Eloise Nathalie Jeanne Delnooz
Tyler E. Dewitt
Emily Kate Eshbach
Jade Ivory Frye
Deana Evelyn Glenn
Caley Marie Goebel
Jordyn B. Hamman
Connor Daniel Hanes
Jacob Charles Hanes
Haylee Ann Harvey
Haley Rose Henderson
William Harrison Holben
Landon Brock Holwerda
Brianna R. Inman
Grant Garrison Jordan
Jacob T. Leming
Morgann Renee Leslie
Curtis H. Martin
Giulia Maselli
Katlyn Melson
Brielle Ann Miller
Jacob Calvin Myers
Jacob Christian Nusbaum
Thomas James Papera
Sarah Kay Platt
Atticus Hunter Refner
Madison Leigh Schultis
Julia Marie Shores
Evan Jackson Snider
Grace Snyder
Autumn McKenna Storey
Hayden James Thompson
Angel Lee Tincher
Riley Jacklyn Winebrenner
Kai Alexander Zacharias
Honorable mention
Chaniyah Blanquera Allmaras
Joni Elizabeth Armstrong
Ty Vincent Bell
Wesley Jared Bender
Samantha Joann Bertsch
Aiden Thorne Bryan
Dylan Anthony Burger
Alexander Rex Davenport
Julian James Dove
Emersin Paige Dunn
Fayth Autumn Edmondson
Jessanna Renae Ford
Jackson T. Gaddis
Isaac Joseph Green
Logan Michael Greer
Lily Flora Gregory
Jaden Lynn Gustafson
Cheyenne N. Hantz
Kalyn Mae Heffley
Cameron James Hoff
Chandler Wayne Hutton
Steele B.J. Jackson
Michael W. Kennedy
Braeden Daniel McIntire
Carter J. Miller
Emma Christine Potter
William David Potter
Apollo Rene Ramos
Cole T. Richmond
Matthias Aaron Rowe
Corbin Luis Schiebel
Sykura Rynae Smith
Chevi Breann Thorp
Alexis M. Wall
Willow Rae Wolf
Ryan Zigler
Grade 12
Superior honor
Tabitha P. Butler-Ramer
Daisy Lynn Cook
Brandi Burdette Cronin
Erica Kay Ellert
Tianna Marie Freeman
Madelyn Maurin Gordon
Rhiannon Isabelle Haley
Sue Ellen Hancher
Darien L. Harris
Gabriel Wayne Hefty
Kelcie Marlene Hutter
Katherine Ruth McAninch
Jade Makenzie Michael
Nahla Sky Namaste
Caleb Allan Nixon
Sophia Nicole Riggs
Addison Brienne Ruby
Madisyn Jayne Schackow
Caitlynn M. Shipe
Jack Ryan Skidmore
Kaitlyn Thompson Smith
Hoyt Thomas Stafford
Addison Riley Stallard
Samuel Crawford Steck
Allyson Judith Stuckey
Gavin Brian Swift
Mary Ellen Lea Worden
Honor
McKenna Renae Aldrich
Alexa Carolyn Allen
Eliyah B. Allmaras
Kristen Nicole Azzue
Georgia Lynn Bauman
Cale Eli Beer
Caitlyn M. Bradshaw
Dalton D. Casper
Alexis Kaylene Cox
Mackenzie Anne Cox
Lexis Andrea Day
Emily Christine Eis
Kelsey L Gallant
Seth Fuller Gramling
Alina M. Grimes
Alex Jacob Holwerda
Jayna Marie Howley
Natalie M. Hughes
Kylie Lynn Jordan
Lindy E. Kennedy
Cristina Leco
Jackson Kennedy Lee
Sasha Francine Norton
Carman T. Rieke
Hannah Iliffe Roon
Olivia Mae Schowe
Camille Nicole Sczerbowicz
Saylor Renee Seifert
Hunter Randall Smith
Stockard S Smith
Cooper Renae Steward
Chloe E. Taylor
Mallory A. Treesh
Rachel Eryn Vose
Shelby Linn Waligora
Megan Ann Wells
Hannah R. Wilson
Michael Marie Wilson
Honorable mention
Katerina Ann Bainbridge
Harrison Dow Beard
Samuel Alan Brown
Xander John Allen Clemons
Alexander James Ehleiter
Evan Bradley Reas Eshbach
Jessica Ann Fee
Kaleb Mitchell Garcia
Abbey Rose Geeting
Evan Frank Goodman
Adam Michael Graves
Briston Z. Jewell
Kenlee Carsan Kruse
Alexandra Rose Lamson
Paige Noelle Lothamer
Blair Karla McKown
Landon B. Miller
Olivia Elizabeth Mosier
Jacob Robert Panos
Kerri Lynn Payton
Zakary G. Phillips
Reece Avery Prosser
Rachel Elizabeth Ramon
Ashlyn C Reese
Easton Christopher Rhodes
Mariah K Roller
Autumn Dawn Runge
Cierra Michelle Snyder
Dante Tyler Tkacz
Olivia Faith Walker
Shane Walker Williams
Lauren Kathryn Woodcox
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