WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 423 students on its academic honor roll for the final grading period of the 2019-2020 school year.

The honor students, in alphabetical order:

Grade 9

Superior

Elizabeth Lee Allen

Dalton Allan Beber

Jadelyn Elaine Boehmer

Nolan David Buehner

Guillermo Camarena

Lillie Suzanne Cone

Jacquelyn Elizabeth Davenport

Abigail Autumn DeTray

Elijah James Ehmke

Riley A.M. Exford

Madeline M. Faulkner

Grant Matthew Fetter

Nathan Joseph Fillenwarth

Landon Joseph Frank

Brianna Aeryn George

Mackenzie Grace Hammer

Owen Grant Holwerda

Tegan Wade Irk

Ethan Turner Jordan

Braya Loree Keen

Elijah David Knepper

Paige Gabriele Langschwager

Charity Kay Lewis

Jolie Faith Lopez

Rhianna Danielle Maiorca

Elizabeth P. Martin

Logan Robert Moore Warstler

Alana Rose Morris

Amarra Lyndie Nester

Syerra Rose Opper

Evelyn Marie Pepple

Hannah Faith Perry

Kaylee Dawn Pierce

Juliann Rae Plummer

Owen Qiu

Olivia Mykal Rigby

Zayna R. Stankovic

Kathryn June Waters

Riley Elizabeth White

Taelynn Julia Yoder

Alexander Charles Zimmerman

Honor

Lydia Marie Bennett

Alexandra Joy Brang

Lexi E.R. Brincefield

Keenan Dane Brown

Lillian S. Bungard

Delaney Nicole Cox

Wyatt Eugene Derrow

Willow P. Dietrich

Autumn Grace Geeting

Taylor Grace Glogas

Kayla Nicole Grogg

Shawn Martin Hamman

Trevor Ace Hensinger

Madelyn Grace Hickman

Lida Jane Hoff

Alex James Leslie

Lauren Elizabeth Ley

Haiden Troy Lockwood

Sydney Louise Mansfield

Reece D. Noll

Meghan Samantha Psurny

Kyle Mattix Putman

Jaiden Marie Schaber

Alyssa Juliet Sczerbowicz

Nate Anthony Seiler

Sage McKena Shaffer

Logan James Shultz Montoya

Zera Anne Utnage

Aidan S. Wissing

Taylor Nicole Wyss

Gideon Ray Yoder

Honorable mention

Kamie Lee Betz

Clayton Stephen Brown

Noah James Brown

Evan L. Chorpenning

David Michael Clark

Lillian Grace Cserep

Layla Trinidad Cuautle

Amanda M. Day

Nicholas David Dove

Kylee Ranee Ervin

Madison Scott Greer

Marissa Janette Harvey

Triston David Hausch

Ava Catherine Kohli

Jocelyn R. Lumpkins

Amber Rose Martz

Marriah Marie McIntyre

Sydnee Ann Miller

Lilly Marie Moore Warstler

Carter Douglas Norrick

Ryan T Overmyer

Katelyn Marie Parmley

Quentin Teo Penrod

Shea R. Phillips

Kennedy Mae Pontius

Ashley Elizabeth Robinett

Lilly Aryan Rayne Saurbeck

William Vincent Seigel

Brooke Lena Shively

Jackson Nicholas Smith

Landon Hunter Snyder

Madison Danielle Targgart

Nolan Cooper VanAuken

Katelyn Leefalls Witte

Grade 10

Superior

Jade Maria Allen

Mia Kathryn Armey

Anamarie Ellert Badongen

Sophia Noelle Bell

Olivia Caitlin Benbow

Lauren Elizabeth Blythe

Jayla Michele Brown

Brooklyn Rose Clark

Allison Ann Cook

Ella Grace Cruz

Colton Richard Eads

Morgan Avery Everage

Jesse Ray Graves

Emily Guerrero

Eva Helena Hallman

McKenna E. Houser

Jadyn Mae Jacobs

Aliyah Nichole Kern

Allison Marie Kneller

Mikenzie Marie Lalonde

Alexis Thalia Leco

Jacob Thomas Ley

Maddison Alivia Linker

Travers Paul Mason

Laci A. Munger

Brendon Michael Oberkiser

Mahayla Marie Parker

Connor Anthony Penrod

Paige Nicole Rowe

Aaron David Smith

Marcus Wayne Smith

Paige Renee Snider

Brenna Rose Spangler

Abigail Christine Squiller

Katherine R. Squiller

Madeline Kay Steck

Bryonna E. Steckley

Carlie Kay Taylor

Kyle D. Toyias

Dorian Sloan Underwood

Vincent James Worden

Caleigh Danelle Yarian

Honor

Landon Scott Armstrong

Jackson Michael Robert Barth

Jace Conner Benson

Isabella Elaine Brunson

Kenna Close

Nicholas Tyler Conrad

Lucas P. Days

Anna Grace Filutze

Jamie Lin Gentis

Daphne Morgan Gramling

Zoanne Kaylea Harrell

Ava Rocklin Harris

Alayna Grace Hartke

Joseph Ryan Haupert

Bryce Lee Hoyer

Logan Andrew Jordan

Gavin Michael Kling

Alden Richard Lewis

Hope Ann Lewis

Audra Louise Martin

Ryann Elizabeth Mason

Grant Christopher McAfee

Hope E. Moring

Hannah Marie Puglise

Parker J. Reinoehl

Gage Ray Schnelker

Christian Nathaniel Smith

Caiden Michael Tellez

Anthony Gabriel Tobierre

Addie Marie Towle

Josiah M. VanderHorst

Logan Michael Wilson

Tricia Leigh Wonderly

Honorable mention

Marcus Morgan Anglin

Landen William Brown

Iona Carey

Jacob Alan DaWayne Church

Jessica Lee Freeman

Brantley Aaron Hickman

Zachary David Hill

Sarah Lynn Irons

Ryan A. Jauregui

Noah Stephen Mason

Faith E. Miller-Brake

Gavin Parker Morr

Elizabeth Frances Moss

Bo Zachary Potter

Brady Alexander Prosser

Brayton Lee Schackow

Isaac David Slone

Zachary Wayne Squires

Landon Scott Sturtevant

Carter R. VanGessel

Anastacia B. Wagner

Akita Catherine Walker

Nathaniel J Williams

Dayton Lee Wright

Grade 11

Superior

Tristen Nicole Adams

Nicole Elizabeth Blevins

Lillian Nancy Brown

Sarah Christine Brown

Dawn E. Burch

Sonia Chaudhari

Jala Alexis Collins

Tanner Fredrick Collins

Aric Christian Ehmke

Olivia Marie Fetter

Zaira Michelle Finderson

Kayla Lynae Fleming

Katie C. Gaddis

Cailyn Lenore George

Blake Isaac Gilpin

Solomon H. Goodwin

Shayla Marie Haiflich

Sydney Elaine Hefty

Ian Gregory Heimann

Carla LeeAnn Hicks

Shiloh Rae Higgins

Mallory Kristine Jarrett

Trestan Kerry Kern

Jack Allen McComb

Lydia Lorriane Norton

Max Emerson Oswalt

Paige Elizabeth Pettis

Skyler Robert Plummer

Corey Robert Price

Emily Kate Samuelson

Gweneth Andrea-Gail Siders

Logan Alexander Stahly

Penelope Jade Swift

Kelsey Grace Ternet

Maylie Sue Yin Urick

John Patrick Voirol

Jordan N. Williams

Paige Louanne Winebrenner

Rafe L. Worman

Christina N. Yarian

Honor

Joshua Lee Allen

Kaila Kristine Barkhaus

Logynn R Bishop

Brooke N. Bowers

Audrey Elizabeth Brown

Allison Margaret Burton

Kendall R. Close

Natalea M. Comment

Tyson R. Conley

Owen James Cooper

Eloise Nathalie Jeanne Delnooz

Tyler E. Dewitt

Emily Kate Eshbach

Jade Ivory Frye

Deana Evelyn Glenn

Caley Marie Goebel

Jordyn B. Hamman

Connor Daniel Hanes

Jacob Charles Hanes

Haylee Ann Harvey

Haley Rose Henderson

William Harrison Holben

Landon Brock Holwerda

Brianna R. Inman

Grant Garrison Jordan

Jacob T. Leming

Morgann Renee Leslie

Curtis H. Martin

Giulia Maselli

Katlyn Melson

Brielle Ann Miller

Jacob Calvin Myers

Jacob Christian Nusbaum

Thomas James Papera

Sarah Kay Platt

Atticus Hunter Refner

Madison Leigh Schultis

Julia Marie Shores

Evan Jackson Snider

Grace Snyder

Autumn McKenna Storey

Hayden James Thompson

Angel Lee Tincher

Riley Jacklyn Winebrenner

Kai Alexander Zacharias

Honorable mention

Chaniyah Blanquera Allmaras

Joni Elizabeth Armstrong

Ty Vincent Bell

Wesley Jared Bender

Samantha Joann Bertsch

Aiden Thorne Bryan

Dylan Anthony Burger

Alexander Rex Davenport

Julian James Dove

Emersin Paige Dunn

Fayth Autumn Edmondson

Jessanna Renae Ford

Jackson T. Gaddis

Isaac Joseph Green

Logan Michael Greer

Lily Flora Gregory

Jaden Lynn Gustafson

Cheyenne N. Hantz

Kalyn Mae Heffley

Cameron James Hoff

Chandler Wayne Hutton

Steele B.J. Jackson

Michael W. Kennedy

Braeden Daniel McIntire

Carter J. Miller

Emma Christine Potter

William David Potter

Apollo Rene Ramos

Cole T. Richmond

Matthias Aaron Rowe

Corbin Luis Schiebel

Sykura Rynae Smith

Chevi Breann Thorp

Alexis M. Wall

Willow Rae Wolf

Ryan Zigler

Grade 12

Superior honor

Tabitha P. Butler-Ramer

Daisy Lynn Cook

Brandi Burdette Cronin

Erica Kay Ellert

Tianna Marie Freeman

Madelyn Maurin Gordon

Rhiannon Isabelle Haley

Sue Ellen Hancher

Darien L. Harris

Gabriel Wayne Hefty

Kelcie Marlene Hutter

Katherine Ruth McAninch

Jade Makenzie Michael

Nahla Sky Namaste

Caleb Allan Nixon

Sophia Nicole Riggs

Addison Brienne Ruby

Madisyn Jayne Schackow

Caitlynn M. Shipe

Jack Ryan Skidmore

Kaitlyn Thompson Smith

Hoyt Thomas Stafford

Addison Riley Stallard

Samuel Crawford Steck

Allyson Judith Stuckey

Gavin Brian Swift

Mary Ellen Lea Worden

Honor

McKenna Renae Aldrich

Alexa Carolyn Allen

Eliyah B. Allmaras

Kristen Nicole Azzue

Georgia Lynn Bauman

Cale Eli Beer

Caitlyn M. Bradshaw

Dalton D. Casper

Alexis Kaylene Cox

Mackenzie Anne Cox

Lexis Andrea Day

Emily Christine Eis

Kelsey L Gallant

Seth Fuller Gramling

Alina M. Grimes

Alex Jacob Holwerda

Jayna Marie Howley

Natalie M. Hughes

Kylie Lynn Jordan

Lindy E. Kennedy

Cristina Leco

Jackson Kennedy Lee

Sasha Francine Norton

Carman T. Rieke

Hannah Iliffe Roon

Olivia Mae Schowe

Camille Nicole Sczerbowicz

Saylor Renee Seifert

Hunter Randall Smith

Stockard S Smith

Cooper Renae Steward

Chloe E. Taylor

Mallory A. Treesh

Rachel Eryn Vose

Shelby Linn Waligora

Megan Ann Wells

Hannah R. Wilson

Michael Marie Wilson

Honorable mention

Katerina Ann Bainbridge

Harrison Dow Beard

Samuel Alan Brown

Xander John Allen Clemons

Alexander James Ehleiter

Evan Bradley Reas Eshbach

Jessica Ann Fee

Kaleb Mitchell Garcia

Abbey Rose Geeting

Evan Frank Goodman

Adam Michael Graves

Briston Z. Jewell

Kenlee Carsan Kruse

Alexandra Rose Lamson

Paige Noelle Lothamer

Blair Karla McKown

Landon B. Miller

Olivia Elizabeth Mosier

Jacob Robert Panos

Kerri Lynn Payton

Zakary G. Phillips

Reece Avery Prosser

Rachel Elizabeth Ramon

Ashlyn C Reese

Easton Christopher Rhodes

Mariah K Roller

Autumn Dawn Runge

Cierra Michelle Snyder

Dante Tyler Tkacz

Olivia Faith Walker

Shane Walker Williams

Lauren Kathryn Woodcox

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