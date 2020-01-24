WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 407 students on its academic honor rolls for the second grading period of the 2019-2020 school year.

The honor students, in alphabetical order:

Grade 9

Superior Honor

Dalton Allan Beber

Jacquelyn Elizabeth Davenport

Abigail Autumn DeTray

Riley AM Exford

Nathan Joseph Fillenwarth

Landon Joseph Frank

Brianna Aeryn George

Tegan Wade Irk

Elijah David Knepper

Logan Robert Moore Warstler

Amarra Lyndie Nester

Syerra Rose Opper

Evelyn Marie Pepple

Hannah Faith Perry

Kaylee Dawn Pierce

Meghan Samantha Psurny

Owen Qiu

Olivia Mykal Rigby

Kathryn June Waters

Riley Elizabeth White

Aidan S Wissing

Alexander Charles Zimmerman

Honor

Elizabeth Lee Allen

Lydia Marie Bennett

Jadelyn Elaine Boehmer

Kasey Reuben Bosell

Noah James Brown

Nolan David Buehner

Lillian S Bungard

Guillermo Camarena

Delaney Nicole Cox

Wyatt Eugene Derrow

Willow P Dietrich

Elijah James Ehmke

Madeline M Faulkner

Autumn Grace Geeting

Kayla Nicole Grogg

Mackenzie Grace Hammer

Lucas John Hanes

Lida Jane Hoff

Braya Loree Keen

Landon Christopher Knowles

Ava Catherine Kohli

Kyana Dai Krontz

Paige Gabriele Langschwager

Alex James Leslie

Charity Kay Lewis

Jolie Faith Lopez

Sydney Louise Mansfield

Cohen Phillip Markley

Elizabeth P Martin

Amber Rose Martz

Alana Rose Morris

Quentin Teo Penrod

Shea R Phillips

Juliann Rae Plummer

Kennedy Mae Pontius

Kyle Mattix Putman

Sage McKena Shaffer

Zayna R Stankovic

Zera Anne Utnage

Taylor Nicole Wyss

Honorable Mention

Clayton Stephen Brown

Keenan Dane Brown

Noah J Buchs

Terrin Christopher Budd-Davis

Evan L Chorpenning

Lillie Suzanne Cone

Curtis Lee Cook

Lillian Grace Cserep

Amanda M Day

Grant Matthew Fetter

D'Artagnan Byron Finderson

Taylor Grace Glogas

Madison Scott Greer

Shawn Martin Hamman

Marissa Janette Harvey

Madelyn Grace Hickman

Owen Grant Holwerda

Ethan Turner Jordan

Derek Robert Kruse

Lauren Elizabeth Ley

Haiden Troy Lockwood

Jocelyn R Lumpkins

Rhianna Danielle Maiorca

Sydnee Ann Miller

Lilly Marie Moore Warstler

Reece D. Noll

Carter Douglas Norrick

Ryan T Overmyer

Cadence Nicole Rasmussen

Lilly Aryan Rayne Saurbeck

Jaiden Marie Schaber

William Vincent Seigel

Nate Anthony Seiler

Brooke Lena Shively

Logan James Shultz Montoya

Rylee Michael Sleeper

Parker John Smith

Landon Hunter Snyder

Dylan Scott Stuller

Nolan Cooper VanAuken

Zackary Allen Wall

Katelyn Leefalls Witte

Gideon Ray Yoder

Taelynn Julia Yoder

Grade 10

Superior Honor

Mia Kathryn Armey

Sophia Noelle Bell

Olivia Caitlin Benbow

Brooklyn Rose Clark

Allison Ann Cook

Morgan Avery Everage

Jesse Ray Graves

Emily Guerrero

Eva Helena Hallman

McKenna E Houser

Allison Marie Kneller

Alexis Thalia Leco

Jacob Thomas Ley

Maddison Alivia Linker

Travers Paul Mason

Brendon Michael Oberkiser

Mahayla Marie Parker

Connor Anthony Penrod

Paige Renee Snider

Brenna Rose Spangler

Abigail Christine Squiller

Katherine R Squiller

Madeline Kay Steck

Bryonna E Steckley

Anthony Gabriel Tobierre

Dorian Sloan Underwood

Josiah M VanderHorst

Caleigh Danelle Yarian

Honor

Landon Scott Armstrong

Jackson Michael Robert Barth

Lauren Elizabeth Blythe

Jayla Michele Brown

Isabella Elaine Brunson

Ella Grace Cruz

Lucas P Days

Colton Richard Eads

Anna Grace Filutze

Jamie Lin Gentis

Dylan Michael Grabner

Daphne Morgan Gramling

Joseph Ryan Haupert

Jadyn Mae Jacobs

Logan Andrew Jordan

Aliyah Nichole Kern

Mikenzie Marie Lalonde

Alden Richard Lewis

Wynter Skye Lower

Ryann Elizabeth Mason

Faith E Miller-Brake

Laci A Munger

Bo Zachary Potter

Parker J Reinoehl

Paige Nicole Rowe

Aaron David Smith

Marcus Wayne Smith

Carlie Kay Taylor

Nathaniel J Williams

Tricia Leigh Wonderly

Vincent James Worden

Honorable Mention

Jade Maria Allen

Camden Jean Anguiano

Tyler Andrew Babbitt

Anamarie Ellert Badongen

Ethel Faye Baldridge

Landen William Brown

Iona Carey

Kenna Close

Alayna Grace Hartke

Brantley Aaron Hickman

Bryce Lee Hoyer

Ryan A Jauregui

Olivia Karrinne Kelley

Gavin Michael Kling

Hope Ann Lewis

Audra Louise Martin

Jazmen Martinez

Grant Christopher McAfee

Hope E Moring

Gavin Parker Morr

Hannah Marie Puglise

Isaac David Slone

Christian Nathaniel Smith

Jonathan M Snyder

Abbigail Nicole Sunday

Keri Ann Timbrook

Addie Marie Towle

Kyle D Toyias

Logan Michael Wilson

Grade 11

Superior Honor

Nicole Elizabeth Blevins

Lillian Nancy Brown

Sarah Christine Brown

Dawn E Burch

Allison Margaret Burton

Sonia Chaudhari

Jala Alexis Collins

Tanner Fredrick Collins

Aric Christian Ehmke

Olivia Marie Fetter

Zaira Michelle Finderson

Kayla Lynae Fleming

Blake Isaac Gilpin

Connor Daniel Hanes

Sydney Elaine Hefty

Ian Gregory Heimann

Elizabeth Chyann Hensley

Shiloh Rae Higgins

Jack Allen McComb

Lydia Lorriane Norton

Max Emerson Oswalt

Sarah Kay Platt

Emily Kate Samuelson

Gweneth Andrea-Gail Siders

Evan Jackson Snider

Logan Alexander Stahly

Penelope Jade Swift

Kelsey Grace Ternet

Maylie Sue Yin Urick

John Patrick Voirol

Paige Louanne Winebrenner

Riley Jacklyn Winebrenner

Willow Rae Wolf

Rafe L Worman

Honor

Tristen Nicole Adams

Joshua Lee Allen

Kaila Kristine Barkhaus

Brooke N Bowers

Audrey Elizabeth Brown

Aiden Thorne Bryan

Dylan Anthony Burger

Tyson R Conley

Owen James Cooper

Alexander Rex Davenport

Eloise Nathalie Jeanne Delnooz

Emily Kate Eshbach

Jade Ivory Frye

Katie C Gaddis

Cailyn Lenore George

Isabella Christine Gettys

Solomon H Goodwin

Isaac Joseph Green

Carla LeeAnn Hicks

William Harrison Holben

Landon Brock Holwerda

Brianna R Inman

Mallory Kristine Jarrett

Trestan Kerry Kern

Jacob T Leming

Paige McKenzi Lower

Curtis H Martin

Jacob Calvin Myers

Nolan Joseph Nack

Thomas James Papera

Paige Elizabeth Pettis

William David Potter

Corey Robert Price

Cole T Richmond

Madison Leigh Schultis

Joy L Seigel

Grace Snyder

Angel Lee Tincher

Jordan N Williams

Christina N Yarian

Honorable Mention

Chaniyah Blanquera Allmaras

Wesley Jared Bender

Logynn R Bishop

Evelyn Marie Carnahan

Zoie Avril Christopher

Shania A K Conley

Julian James Dove

Jessanna Renae Ford

Adeline Gillespie

Caley Marie Goebel

Kaden Stephen Greer

Logan Michael Greer

Shayla Marie Haiflich

Jordyn B Hamman

Jacob Charles Hanes

Haylee Ann Harvey

Kalyn Mae Heffley

Haley Rose Henderson

Chandler Wayne Hutton

Steele B J Jackson

Morgann Renee Leslie

Blake Douglas Lude

Jack Thomas Mahoney

Giulia Maselli

Wesley Alexander Knowlin Matsel

Braeden Daniel McIntire

Katlyn Melson

Brielle Ann Miller

Carter J Miller

Parker Russell Morton

Angelina Marie Nash

Jacob Christian Nusbaum

Skyler Robert Plummer

Grace Mae Puglise

Atticus Hunter Refner

Autumn McKenna Storey

Hayden James Thompson

Emma Noelle Woods

Ryan Zigler

Grade 12

Superior Honor

Kristen Nicole Azzue

Cale Eli Beer

Tabitha P Butler-Ramer

Mackenzie Anne Cox

Brandi Burdette Cronin

Lexis Andrea Day

Tianna Marie Freeman

Madelyn Maurin Gordon

Rhiannon Isabelle Haley

Sue Ellen Hancher

Alex Jacob Holwerda

Jade Makenzie Michael

Caleb Allan Nixon

Jacob Robert Panos

Addison Brienne Ruby

Madisyn Jayne Schackow

Caitlynn M Shipe

Alison Thresa Smith

Kaitlyn Thompson Smith

Hoyt Thomas Stafford

Addison Riley Stallard

Samuel Crawford Steck

Allyson Judith Stuckey

Gavin Brian Swift

Chloe E Taylor

Mary Ellen Lea Worden

Honor

Clayton Thomas Adams

McKenna Renae Aldrich

Alexa Carolyn Allen

Georgia Lynn Bauman

Dalton D Casper

Loren Elizabeth Coleman

Alexis Kaylene Cox

Karter Mason Dick

Erica Kay Ellert

Jessica Ann Fee

Kaleb Mitchell Garcia

Seth Fuller Gramling

Alina M Grimes

Darien L Harris

Gabriel Wayne Hefty

Kelcie Marlene Hutter

Lindy E Kennedy

Alexandra Rose Lamson

Jackson Kennedy Lee

Tabitha J Lennon

Paige Noelle Lothamer

Katherine Ruth McAninch

Landon B Miller

Isaac David Myers

Grace Christina Norton

Zakary G Phillips

Easton Christopher Rhodes

Preston Boyd Rigby

Sophia Nicole Riggs

Autumn H Sells

Jack Ryan Skidmore

Hunter Randall Smith

Dante Tyler Tkacz

Rachel Eryn Vose

Shelby Linn Waligora

Michael Marie Wilson

Lauren Kathryn Woodcox

Honorable Mention

Brayton Christopher Alley

Jason Lee Belcher

Evangeleen Elizabeth Bowers

Caitlyn M Bradshaw

Ethan Duane Brown

Samuel Alan Brown

Xander John Allen Clemons

McKenzie Lynn Dufresne

Alexander James Ehleiter

Colton Tyler Gaier

Kelsey L Gallant

Abbey Rose Geeting

Adam Michael Graves

Chase R Hoyer

Natalie M Hughes

Briston Z Jewell

Madison Mae Jones

Kylie Lynn Jordan

Kenlee Carsan Kruse

Cristina Leco

Blair Karla McKown

Olivia Elizabeth Mosier

Nahla Sky Namaste

Trey P Novak

Evan Michael Ostrowski

Kerri Lynn Payton

Carman T Rieke

Hannah Iliffe Roon

Olivia Mae Schowe

Camille Nicole Sczerbowicz

Stockard S Smith

Trebor A Smith

Cierra Michelle Snyder

Reagan Catherine Snyder

Mallory A Treesh

Olivia Faith Walker

Megan Ann Wells

Shane Walker Williams

Gracey Faye Yarian

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.