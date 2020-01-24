WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 407 students on its academic honor rolls for the second grading period of the 2019-2020 school year.
The honor students, in alphabetical order:
Grade 9
Superior Honor
Dalton Allan Beber
Jacquelyn Elizabeth Davenport
Abigail Autumn DeTray
Riley AM Exford
Nathan Joseph Fillenwarth
Landon Joseph Frank
Brianna Aeryn George
Tegan Wade Irk
Elijah David Knepper
Logan Robert Moore Warstler
Amarra Lyndie Nester
Syerra Rose Opper
Evelyn Marie Pepple
Hannah Faith Perry
Kaylee Dawn Pierce
Meghan Samantha Psurny
Owen Qiu
Olivia Mykal Rigby
Kathryn June Waters
Riley Elizabeth White
Aidan S Wissing
Alexander Charles Zimmerman
Honor
Elizabeth Lee Allen
Lydia Marie Bennett
Jadelyn Elaine Boehmer
Kasey Reuben Bosell
Noah James Brown
Nolan David Buehner
Lillian S Bungard
Guillermo Camarena
Delaney Nicole Cox
Wyatt Eugene Derrow
Willow P Dietrich
Elijah James Ehmke
Madeline M Faulkner
Autumn Grace Geeting
Kayla Nicole Grogg
Mackenzie Grace Hammer
Lucas John Hanes
Lida Jane Hoff
Braya Loree Keen
Landon Christopher Knowles
Ava Catherine Kohli
Kyana Dai Krontz
Paige Gabriele Langschwager
Alex James Leslie
Charity Kay Lewis
Jolie Faith Lopez
Sydney Louise Mansfield
Cohen Phillip Markley
Elizabeth P Martin
Amber Rose Martz
Alana Rose Morris
Quentin Teo Penrod
Shea R Phillips
Juliann Rae Plummer
Kennedy Mae Pontius
Kyle Mattix Putman
Sage McKena Shaffer
Zayna R Stankovic
Zera Anne Utnage
Taylor Nicole Wyss
Honorable Mention
Clayton Stephen Brown
Keenan Dane Brown
Noah J Buchs
Terrin Christopher Budd-Davis
Evan L Chorpenning
Lillie Suzanne Cone
Curtis Lee Cook
Lillian Grace Cserep
Amanda M Day
Grant Matthew Fetter
D'Artagnan Byron Finderson
Taylor Grace Glogas
Madison Scott Greer
Shawn Martin Hamman
Marissa Janette Harvey
Madelyn Grace Hickman
Owen Grant Holwerda
Ethan Turner Jordan
Derek Robert Kruse
Lauren Elizabeth Ley
Haiden Troy Lockwood
Jocelyn R Lumpkins
Rhianna Danielle Maiorca
Sydnee Ann Miller
Lilly Marie Moore Warstler
Reece D. Noll
Carter Douglas Norrick
Ryan T Overmyer
Cadence Nicole Rasmussen
Lilly Aryan Rayne Saurbeck
Jaiden Marie Schaber
William Vincent Seigel
Nate Anthony Seiler
Brooke Lena Shively
Logan James Shultz Montoya
Rylee Michael Sleeper
Parker John Smith
Landon Hunter Snyder
Dylan Scott Stuller
Nolan Cooper VanAuken
Zackary Allen Wall
Katelyn Leefalls Witte
Gideon Ray Yoder
Taelynn Julia Yoder
Grade 10
Superior Honor
Mia Kathryn Armey
Sophia Noelle Bell
Olivia Caitlin Benbow
Brooklyn Rose Clark
Allison Ann Cook
Morgan Avery Everage
Jesse Ray Graves
Emily Guerrero
Eva Helena Hallman
McKenna E Houser
Allison Marie Kneller
Alexis Thalia Leco
Jacob Thomas Ley
Maddison Alivia Linker
Travers Paul Mason
Brendon Michael Oberkiser
Mahayla Marie Parker
Connor Anthony Penrod
Paige Renee Snider
Brenna Rose Spangler
Abigail Christine Squiller
Katherine R Squiller
Madeline Kay Steck
Bryonna E Steckley
Anthony Gabriel Tobierre
Dorian Sloan Underwood
Josiah M VanderHorst
Caleigh Danelle Yarian
Honor
Landon Scott Armstrong
Jackson Michael Robert Barth
Lauren Elizabeth Blythe
Jayla Michele Brown
Isabella Elaine Brunson
Ella Grace Cruz
Lucas P Days
Colton Richard Eads
Anna Grace Filutze
Jamie Lin Gentis
Dylan Michael Grabner
Daphne Morgan Gramling
Joseph Ryan Haupert
Jadyn Mae Jacobs
Logan Andrew Jordan
Aliyah Nichole Kern
Mikenzie Marie Lalonde
Alden Richard Lewis
Wynter Skye Lower
Ryann Elizabeth Mason
Faith E Miller-Brake
Laci A Munger
Bo Zachary Potter
Parker J Reinoehl
Paige Nicole Rowe
Aaron David Smith
Marcus Wayne Smith
Carlie Kay Taylor
Nathaniel J Williams
Tricia Leigh Wonderly
Vincent James Worden
Honorable Mention
Jade Maria Allen
Camden Jean Anguiano
Tyler Andrew Babbitt
Anamarie Ellert Badongen
Ethel Faye Baldridge
Landen William Brown
Iona Carey
Kenna Close
Alayna Grace Hartke
Brantley Aaron Hickman
Bryce Lee Hoyer
Ryan A Jauregui
Olivia Karrinne Kelley
Gavin Michael Kling
Hope Ann Lewis
Audra Louise Martin
Jazmen Martinez
Grant Christopher McAfee
Hope E Moring
Gavin Parker Morr
Hannah Marie Puglise
Isaac David Slone
Christian Nathaniel Smith
Jonathan M Snyder
Abbigail Nicole Sunday
Keri Ann Timbrook
Addie Marie Towle
Kyle D Toyias
Logan Michael Wilson
Grade 11
Superior Honor
Nicole Elizabeth Blevins
Lillian Nancy Brown
Sarah Christine Brown
Dawn E Burch
Allison Margaret Burton
Sonia Chaudhari
Jala Alexis Collins
Tanner Fredrick Collins
Aric Christian Ehmke
Olivia Marie Fetter
Zaira Michelle Finderson
Kayla Lynae Fleming
Blake Isaac Gilpin
Connor Daniel Hanes
Sydney Elaine Hefty
Ian Gregory Heimann
Elizabeth Chyann Hensley
Shiloh Rae Higgins
Jack Allen McComb
Lydia Lorriane Norton
Max Emerson Oswalt
Sarah Kay Platt
Emily Kate Samuelson
Gweneth Andrea-Gail Siders
Evan Jackson Snider
Logan Alexander Stahly
Penelope Jade Swift
Kelsey Grace Ternet
Maylie Sue Yin Urick
John Patrick Voirol
Paige Louanne Winebrenner
Riley Jacklyn Winebrenner
Willow Rae Wolf
Rafe L Worman
Honor
Tristen Nicole Adams
Joshua Lee Allen
Kaila Kristine Barkhaus
Brooke N Bowers
Audrey Elizabeth Brown
Aiden Thorne Bryan
Dylan Anthony Burger
Tyson R Conley
Owen James Cooper
Alexander Rex Davenport
Eloise Nathalie Jeanne Delnooz
Emily Kate Eshbach
Jade Ivory Frye
Katie C Gaddis
Cailyn Lenore George
Isabella Christine Gettys
Solomon H Goodwin
Isaac Joseph Green
Carla LeeAnn Hicks
William Harrison Holben
Landon Brock Holwerda
Brianna R Inman
Mallory Kristine Jarrett
Trestan Kerry Kern
Jacob T Leming
Paige McKenzi Lower
Curtis H Martin
Jacob Calvin Myers
Nolan Joseph Nack
Thomas James Papera
Paige Elizabeth Pettis
William David Potter
Corey Robert Price
Cole T Richmond
Madison Leigh Schultis
Joy L Seigel
Grace Snyder
Angel Lee Tincher
Jordan N Williams
Christina N Yarian
Honorable Mention
Chaniyah Blanquera Allmaras
Wesley Jared Bender
Logynn R Bishop
Evelyn Marie Carnahan
Zoie Avril Christopher
Shania A K Conley
Julian James Dove
Jessanna Renae Ford
Adeline Gillespie
Caley Marie Goebel
Kaden Stephen Greer
Logan Michael Greer
Shayla Marie Haiflich
Jordyn B Hamman
Jacob Charles Hanes
Haylee Ann Harvey
Kalyn Mae Heffley
Haley Rose Henderson
Chandler Wayne Hutton
Steele B J Jackson
Morgann Renee Leslie
Blake Douglas Lude
Jack Thomas Mahoney
Giulia Maselli
Wesley Alexander Knowlin Matsel
Braeden Daniel McIntire
Katlyn Melson
Brielle Ann Miller
Carter J Miller
Parker Russell Morton
Angelina Marie Nash
Jacob Christian Nusbaum
Skyler Robert Plummer
Grace Mae Puglise
Atticus Hunter Refner
Autumn McKenna Storey
Hayden James Thompson
Emma Noelle Woods
Ryan Zigler
Grade 12
Superior Honor
Kristen Nicole Azzue
Cale Eli Beer
Tabitha P Butler-Ramer
Mackenzie Anne Cox
Brandi Burdette Cronin
Lexis Andrea Day
Tianna Marie Freeman
Madelyn Maurin Gordon
Rhiannon Isabelle Haley
Sue Ellen Hancher
Alex Jacob Holwerda
Jade Makenzie Michael
Caleb Allan Nixon
Jacob Robert Panos
Addison Brienne Ruby
Madisyn Jayne Schackow
Caitlynn M Shipe
Alison Thresa Smith
Kaitlyn Thompson Smith
Hoyt Thomas Stafford
Addison Riley Stallard
Samuel Crawford Steck
Allyson Judith Stuckey
Gavin Brian Swift
Chloe E Taylor
Mary Ellen Lea Worden
Honor
Clayton Thomas Adams
McKenna Renae Aldrich
Alexa Carolyn Allen
Georgia Lynn Bauman
Dalton D Casper
Loren Elizabeth Coleman
Alexis Kaylene Cox
Karter Mason Dick
Erica Kay Ellert
Jessica Ann Fee
Kaleb Mitchell Garcia
Seth Fuller Gramling
Alina M Grimes
Darien L Harris
Gabriel Wayne Hefty
Kelcie Marlene Hutter
Lindy E Kennedy
Alexandra Rose Lamson
Jackson Kennedy Lee
Tabitha J Lennon
Paige Noelle Lothamer
Katherine Ruth McAninch
Landon B Miller
Isaac David Myers
Grace Christina Norton
Zakary G Phillips
Easton Christopher Rhodes
Preston Boyd Rigby
Sophia Nicole Riggs
Autumn H Sells
Jack Ryan Skidmore
Hunter Randall Smith
Dante Tyler Tkacz
Rachel Eryn Vose
Shelby Linn Waligora
Michael Marie Wilson
Lauren Kathryn Woodcox
Honorable Mention
Brayton Christopher Alley
Jason Lee Belcher
Evangeleen Elizabeth Bowers
Caitlyn M Bradshaw
Ethan Duane Brown
Samuel Alan Brown
Xander John Allen Clemons
McKenzie Lynn Dufresne
Alexander James Ehleiter
Colton Tyler Gaier
Kelsey L Gallant
Abbey Rose Geeting
Adam Michael Graves
Chase R Hoyer
Natalie M Hughes
Briston Z Jewell
Madison Mae Jones
Kylie Lynn Jordan
Kenlee Carsan Kruse
Cristina Leco
Blair Karla McKown
Olivia Elizabeth Mosier
Nahla Sky Namaste
Trey P Novak
Evan Michael Ostrowski
Kerri Lynn Payton
Carman T Rieke
Hannah Iliffe Roon
Olivia Mae Schowe
Camille Nicole Sczerbowicz
Stockard S Smith
Trebor A Smith
Cierra Michelle Snyder
Reagan Catherine Snyder
Mallory A Treesh
Olivia Faith Walker
Megan Ann Wells
Shane Walker Williams
Gracey Faye Yarian
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.