WATERLOO — DeKalb Middle School has released the names of 317 students on its academic honor roll for the final grading period of the 2019-2020 school year.

The honor students, in alphabetical order:

Grade 6

William Armey

Veronicka Bauman

Aadon Beck

Xavier Bell

Korah Benson

Mystic Bevis

Elodie Bishop

Maliha Bowling

Jaxen Brand

Ashlynn Brandon

Kate Buchanan

Jaxon Chester

Alice Chitwood

Vanessa Chorpenning

Connor Clingan

Peyton Creech

Danielle Crowl

Carson Culbertson

Brady Culler

Bridget Davis

Nicolas DeTray

Alannah Dietrich

Myles Dobson

Bridget Dunn

Adia Eggering

Griffin Elkins

Reilley Fletcher

Jacqueline Flores

Haley Frost

Kassidy Garten

Hailey Glogas

Stella Gramling

Macie Hall

Brendan Hammer

Donovin Harlan

Logan Hartsough

Nicholas Hawn

Isaiah Hefty

Brennan Helmkamp

Troy Hile

Mia Houser

Hailey Hughes

Colby Hultman

Makenna Hutter

Riley Isbell

Isabella Karch

Luke Keesler

Alexander King

Taylor King

Austin Kirkpatrick

Maya Kling

Autumn Klinker

Ryan Kochendorfer

Isaac Kuhlhorst

Avery Kurtz

Kyla La Rue

Jack Langschwager

Shane Lewis

Taylor Likens

Nikolas Long

Sarah Maple

Julia McBride

Kylie McCann

Elijah McCormick

Anna McHenry

Bowen Minehart

Aurora Miser-Buhite

Laken Mosier

Keira Newcomer

Morgan Nicley

Reese Norrick

Journii Nusbaum

Kayden Palumbo

Zeke Penrod

Graden Pepple

Evan Pfefferkorn

Ella Putman

Jaxin Raines

Molly Reasner

Taylor Reeves

Titus Refner

Caden Rice

Addison Roberts

Kayla Roberts

Emma Rohm

Kaila Rose

Hendrix Roth

Kate Rowe

Mason Schiffli

Connor Schmidt

Colten Schooley

Mackenzie Schory

Johnathon Schuman

Judith Schweitzer

Lily Scott

Kileen Shaffer

Bryndyn Shippy

Chaz Shippy

Danika Slone

Fiona Smith

Marvin Smith

Nolan Sonnenberg

Noah Spears

Brooklyn Stanley

Matia Stevens

Aubriegh Stover

Deakon Sweet

Jeremiah Towsley

Navaira Tyler

Lillian VanGessel

Autumn Vetter

Graecius Warren

Sally-Ann Wiley

Isabelle Wimer

Serena Wineland

Alliah Wissing

Jordan Wood

Claire Woodcox

Kali Wyatt

Alyssa Zimmerman

Camden Zwick

Grade 7

Isabelle Adame

Cord Akey

Lily Armstrong

Nicole Azzue

Ava Baldwin

Grace Baughman

Graham Blythe

Harmony Bonse

Collin Browand

Addie Brown

Bridget Brown

Trenton Brown

Trey Brown

Elizabeth Buchs

Piersten Burley

Kendra Carnahan

Mackenzie Clark

Ashlin Comment

Preston Couch

Alaynie Cox

Ashley Cox

Taylor Crosby

Alivia Crozier

Chloe Deller

Alera Duddy

Dominic Dunn

Fionna Edwards

Kate Engelberth

Paige Fillenwarth

Breann Fordyce

Jama Garcia

Brooklyn Genero

Gabriel Gillespie

Paige Gochenour

Kathleen Gordon

Logan Groff

Lydia Hallman

Kaden Hartman-Crowell

Ella Hathaway

Maggie Haupert

Kaden Hawn

Kaydence Henderson

Jessica Hill

Caiden Hinkle

Ian Hoard

Layla Irk

Sophia Jackson

Allyson Kinsey

Lauren Kirkpatrick

Brian Kitch

Ryan Kneller

Blayne Koch

Kayla Leins

Nicholas Ley

Gabriel Liby

Gavin Lumpkins

Aiden Maloney

Gwen Marchioni

Kennedy Marquardt

Max McGinnis

Ashley Meschberger

Trenton Meyer

Shelby-Lea Moore

Alexandria Morin

Elaina Newbauer

Ava Ochola

Landon Orsi

Nathaniel Oswalt

Piper Owsley

Camila Ozuna-Ruiz

Wyatt Patton

Sophia Pfister

Claribel Pinedo

Gracie Pinnington

Lauren Poe

Addison Pyck

Faith Quaintance

Braydin Raines

Silas Refner

Adalynn Reinoehl

Nathanael Rigsby

Alexa Robinson

Addison Ross

Jazmin Runge

Kayla Sanchez

Luke Seiler

Maya Sells

Sydney Shambaugh

Addison Slone

Emma Smith

Mackenzie Smith

Cole Snellenberger

Adam Snyder

Kelly Snyder

Nolan Snyder

Jaiden Stokes

Paige Storck

Thomas Swift

Mackenzie Targgart

Justin Ternet

Evan VanAuken

Eduardo Vazquez

Drew Waldon

Steven Waters

Levi Webb

William Weber

Evan Worden

Kyson Yoder

Lydia Yoder

Grade 8

Sienna Abbott

Cadence Abernathy

Amara Anglin

Jake Armstrong

Madeline Ball

Kaitlynn Banks

Matthew Beckmann

Sylvia Benbow

Wyatt Birch

Skylar Boehmer

Logen Brand

Anna Brindle

Erica Burk

Gabriel Camarena Torres

Jersey Chalfant

Ella Coble

Lily Cole

Gabriel Collins

Ethan Curry

Kennlee Dick

Mallory Eltzroth

William Engelberth

Natalie Fordyce

Liam Gentis

Destiny Gilbert

Carson Haiflich

Katelynne Hartsough

William Haupert

Matthias Hefty

Warrick Hilkey

Samuel Holben

Carly Jarrett

Jenna Jarrett

Elizabeth Jones

Blayde King

Gracie Kline

Rowan Kurtz

Quinn Langschwager

Baylee Lynch

Ian Miller

Myca Miller

Lauryn Mooy

Preslee Morr

Curtis Myers

Carter Neumann

Auburn Nordmann

Regan Nordmann

Polina Nothnagle

Timothy O'Keefe

Joshua Page

Riya Patel

Jon Payne

Jack Peel

Caden Pettis

Cohen Pfefferkorn

Kylie Pfeiffer

Linzee Ramer

Neal Reading

Gavin Richardson

Arabella Rogers

Emma Salisbury

Leah Samuelson

Bowe Schnelker

Christopher Schweitzer

Maricel Smith

Rylee Smith

Natalee Snyder

Kaitlyn Squires

Sierra Stoker

Grant Stuckey

Addison Taylor

Brendan Thomas

Michael Tigner

Rebekah Towsley

Jozelynn VanderHorst

Ava VanGessel

Danielle Walter

Scout Warner

Reagan Webber

Emma Williams

Joshua Wirges

Olivia Woodcox

Keagen Yarian

Rebecca Yarian

Cy Young

Taylor Zacharias

Mackenzie Zent

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