WATERLOO — DeKalb Middle School has released the names of 317 students on its academic honor roll for the final grading period of the 2019-2020 school year.
The honor students, in alphabetical order:
Grade 6
William Armey
Veronicka Bauman
Aadon Beck
Xavier Bell
Korah Benson
Mystic Bevis
Elodie Bishop
Maliha Bowling
Jaxen Brand
Ashlynn Brandon
Kate Buchanan
Jaxon Chester
Alice Chitwood
Vanessa Chorpenning
Connor Clingan
Peyton Creech
Danielle Crowl
Carson Culbertson
Brady Culler
Bridget Davis
Nicolas DeTray
Alannah Dietrich
Myles Dobson
Bridget Dunn
Adia Eggering
Griffin Elkins
Reilley Fletcher
Jacqueline Flores
Haley Frost
Kassidy Garten
Hailey Glogas
Stella Gramling
Macie Hall
Brendan Hammer
Donovin Harlan
Logan Hartsough
Nicholas Hawn
Isaiah Hefty
Brennan Helmkamp
Troy Hile
Mia Houser
Hailey Hughes
Colby Hultman
Makenna Hutter
Riley Isbell
Isabella Karch
Luke Keesler
Alexander King
Taylor King
Austin Kirkpatrick
Maya Kling
Autumn Klinker
Ryan Kochendorfer
Isaac Kuhlhorst
Avery Kurtz
Kyla La Rue
Jack Langschwager
Shane Lewis
Taylor Likens
Nikolas Long
Sarah Maple
Julia McBride
Kylie McCann
Elijah McCormick
Anna McHenry
Bowen Minehart
Aurora Miser-Buhite
Laken Mosier
Keira Newcomer
Morgan Nicley
Reese Norrick
Journii Nusbaum
Kayden Palumbo
Zeke Penrod
Graden Pepple
Evan Pfefferkorn
Ella Putman
Jaxin Raines
Molly Reasner
Taylor Reeves
Titus Refner
Caden Rice
Addison Roberts
Kayla Roberts
Emma Rohm
Kaila Rose
Hendrix Roth
Kate Rowe
Mason Schiffli
Connor Schmidt
Colten Schooley
Mackenzie Schory
Johnathon Schuman
Judith Schweitzer
Lily Scott
Kileen Shaffer
Bryndyn Shippy
Chaz Shippy
Danika Slone
Fiona Smith
Marvin Smith
Nolan Sonnenberg
Noah Spears
Brooklyn Stanley
Matia Stevens
Aubriegh Stover
Deakon Sweet
Jeremiah Towsley
Navaira Tyler
Lillian VanGessel
Autumn Vetter
Graecius Warren
Sally-Ann Wiley
Isabelle Wimer
Serena Wineland
Alliah Wissing
Jordan Wood
Claire Woodcox
Kali Wyatt
Alyssa Zimmerman
Camden Zwick
Grade 7
Isabelle Adame
Cord Akey
Lily Armstrong
Nicole Azzue
Ava Baldwin
Grace Baughman
Graham Blythe
Harmony Bonse
Collin Browand
Addie Brown
Bridget Brown
Trenton Brown
Trey Brown
Elizabeth Buchs
Piersten Burley
Kendra Carnahan
Mackenzie Clark
Ashlin Comment
Preston Couch
Alaynie Cox
Ashley Cox
Taylor Crosby
Alivia Crozier
Chloe Deller
Alera Duddy
Dominic Dunn
Fionna Edwards
Kate Engelberth
Paige Fillenwarth
Breann Fordyce
Jama Garcia
Brooklyn Genero
Gabriel Gillespie
Paige Gochenour
Kathleen Gordon
Logan Groff
Lydia Hallman
Kaden Hartman-Crowell
Ella Hathaway
Maggie Haupert
Kaden Hawn
Kaydence Henderson
Jessica Hill
Caiden Hinkle
Ian Hoard
Layla Irk
Sophia Jackson
Allyson Kinsey
Lauren Kirkpatrick
Brian Kitch
Ryan Kneller
Blayne Koch
Kayla Leins
Nicholas Ley
Gabriel Liby
Gavin Lumpkins
Aiden Maloney
Gwen Marchioni
Kennedy Marquardt
Max McGinnis
Ashley Meschberger
Trenton Meyer
Shelby-Lea Moore
Alexandria Morin
Elaina Newbauer
Ava Ochola
Landon Orsi
Nathaniel Oswalt
Piper Owsley
Camila Ozuna-Ruiz
Wyatt Patton
Sophia Pfister
Claribel Pinedo
Gracie Pinnington
Lauren Poe
Addison Pyck
Faith Quaintance
Braydin Raines
Silas Refner
Adalynn Reinoehl
Nathanael Rigsby
Alexa Robinson
Addison Ross
Jazmin Runge
Kayla Sanchez
Luke Seiler
Maya Sells
Sydney Shambaugh
Addison Slone
Emma Smith
Mackenzie Smith
Cole Snellenberger
Adam Snyder
Kelly Snyder
Nolan Snyder
Jaiden Stokes
Paige Storck
Thomas Swift
Mackenzie Targgart
Justin Ternet
Evan VanAuken
Eduardo Vazquez
Drew Waldon
Steven Waters
Levi Webb
William Weber
Evan Worden
Kyson Yoder
Lydia Yoder
Grade 8
Sienna Abbott
Cadence Abernathy
Amara Anglin
Jake Armstrong
Madeline Ball
Kaitlynn Banks
Matthew Beckmann
Sylvia Benbow
Wyatt Birch
Skylar Boehmer
Logen Brand
Anna Brindle
Erica Burk
Gabriel Camarena Torres
Jersey Chalfant
Ella Coble
Lily Cole
Gabriel Collins
Ethan Curry
Kennlee Dick
Mallory Eltzroth
William Engelberth
Natalie Fordyce
Liam Gentis
Destiny Gilbert
Carson Haiflich
Katelynne Hartsough
William Haupert
Matthias Hefty
Warrick Hilkey
Samuel Holben
Carly Jarrett
Jenna Jarrett
Elizabeth Jones
Blayde King
Gracie Kline
Rowan Kurtz
Quinn Langschwager
Baylee Lynch
Ian Miller
Myca Miller
Lauryn Mooy
Preslee Morr
Curtis Myers
Carter Neumann
Auburn Nordmann
Regan Nordmann
Polina Nothnagle
Timothy O'Keefe
Joshua Page
Riya Patel
Jon Payne
Jack Peel
Caden Pettis
Cohen Pfefferkorn
Kylie Pfeiffer
Linzee Ramer
Neal Reading
Gavin Richardson
Arabella Rogers
Emma Salisbury
Leah Samuelson
Bowe Schnelker
Christopher Schweitzer
Maricel Smith
Rylee Smith
Natalee Snyder
Kaitlyn Squires
Sierra Stoker
Grant Stuckey
Addison Taylor
Brendan Thomas
Michael Tigner
Rebekah Towsley
Jozelynn VanderHorst
Ava VanGessel
Danielle Walter
Scout Warner
Reagan Webber
Emma Williams
Joshua Wirges
Olivia Woodcox
Keagen Yarian
Rebecca Yarian
Cy Young
Taylor Zacharias
Mackenzie Zent
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.