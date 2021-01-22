WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 419 students on its academic honor roll for the first semester of the 2020-2021 school year.

The honor students, in alphabetical order:

Freshmen

Superior Honor

Matthew Beckmann

Logen Brand

Anna Brindle

Erica Burk

Gabriel Collins

Mallory Eltzroth

William Engelberth

Natalie Fordyce

Katelynne Hartsough

William Haupert

Matthias Hefty

Elizabeth Jones

Alexander Kurtz

Rowan Kurtz

Quinn Langschwager

Baylee Lynch

Drew Merritt

Ian Miller

Lauryn Mooy

Preslee Morr

Curtis Myers

Auburn Nordmann

Regan Nordmann

Timothy O’Keefe

Joshua Page

Riya Patel

Kylie Pfeiffer

Zoe Reed

Arabella Rogers

Leah Samuelson

Natalie Schultis

Christopher Schweitzer

Natalee Snyder

Kaitlin Traylor

Jozelynn VanderHorst

Danielle Walter

Reagan Webber

Emma Williams

Olivia Woodcox

Rebecca Yarian

Taylor Zacharias

Honor

Sienna Abbott

Jake Armstrong

Kaitlynn Banks

Gabriel Camarena Torres

Raj Chaudhari

Ella Coble

Matthew Dillman

Alexis Fentress

Rylan Foote

Kailee Fugate

Liam Gentis

Carson Hicks

Warrick Hilkey

Samuel Holben

Breahna Howard

Gracie Kline

Michael Leco

Braylon Meyer

Myca Miller

Jon Payne

Caden Pettis

Glenn Roon

Libby Rowe

Emma Salisbury

Madison Shelburne

Alexis Shipe

Samantha Slavin

Aidan Smith

Maricel Smith

Sierra Stoker

Grant Stuckey

Michael Tigner

Rebekah Towsley

Ava VanGessel

Scout Warner

Keagen Yarian

Honorable Mention

Cadence Abernathy

Isaiah Anderson

Madeline Ball

Brooklyn Barkhaus

Sylvia Benbow

Wyatt Birch

Jersey Chalfant

Payton Coffey

Ethan Curry

Landon Dale

Alyssa Greenfield

Neal Grogg-Reading

Zachary Harris

Blayde King

Kiefer Nagel

Beckett Neal

Carter Neumann

Alyssa Oberlin

Jack Peel

Linzee Ramer

Keiana Shipe

Kaitlyn Squires

Addison Taylor

Zachariah Wimer

Xander Worman

Cy Young

Sophomores

Superior Honor

Dalton Beber

Jadelyn Boehmer

Kasey Bosell

Clayton Brown

Keenan Brown

Nolan Buehner

Guillermo Camarena

Curtis Cook

Layla Cuautle

Jacquelyn Davenport

Abigail DeTray

Elijah Ehmke

Riley Exford

Grant Fetter

Nathan Fillenwarth

Landon Frank

Brianna George

Mackenzie Hammer

Madelyn Hickman

Gillian Hoover

Tegan Irk

Elijah Knepper

Paige Langschwager

Alex Leslie

Jolie Lopez

Elizabeth Martin

Logan Moore Warstler

Alana Morris

Amarra Nester

Reece Noll

Syerra Opper

Evelyn Pepple

Hannah Perry

Kaylee Pierce

Kyle Putman

Owen Qiu

Olivia Rigby

Sage Shaffer

Kathryn Waters

Riley White

Alexander Zimmerman

Honor

Lydia Bennett

Sierra Brandenburg

Terrin Budd-Davis

Lillian Bungard

Lillie Cone

Delaney Cox

Amanda Day

Wyatt Derrow

Madeline Faulkner

Taylor Glogas

Kayla Grogg

Shawn Hamman

Marissa Harvey

Lida Hoff

Owen Holwerda

Ethan Jordan

Braya Keen

Charity Lewis

Lauren Ley

Haiden Lockwood

Rhianna Maiorca

Mackenzie Monroe

Lilly Moore Warstler

Carter Norrick

Juliann Plummer

Kennedy Pontius

Meghan Psurny

Lilly Saurbeck

Alyssa Sczerbowicz

Nate Seiler

Parker Smith

Landon Snyder

Zera Utnage

Zackary Wall

Aidan Wissing

Taylor Wyss

Honorable Mention

Elizabeth Allen

Lexi Brincefield

Noah Brown

Lucas Button

Evan Chorpenning

Lillian Cserep

Willow Dietrich

Nicholas Dove

Madison Greer

Lucas Hanes

Triston Hausch

Landon Knowles

Ava Kohli

Derek Kruse

Amber Martz

Quentin Penrod

Shea Phillips

Emma Roach

Ashley Robinett

Logan Shultz Montoya

Zayna Stankovic

Madison Targgart

Nolan VanAuken

Katelyn Witte

Parker Woods

Juniors

Superior Honor

Jade Allen

Mia Armey

Jackson Barth

Sophia Bell

Olivia Benbow

Jayla Brown

Isabella Brunson

Brooklyn Clark

Ella Cruz

Colton Eads

Morgan Everage

Anna Filutze

Daphne Gramling

Jesse Graves

Emily Guerrero

Eva Hallman

McKenna Houser

Allison Kneller

Mikenzie Lalonde

Alexis Leco

Alden Lewis

Jacob Ley

Maddison Linker

Travers Mason

Laci Munger

Mahayla Parker

Connor Penrod

Marcus Smith

Paige Snider

Brenna Spangler

Abigail Squiller

Katherine Squiller

Zachary Squires

Madeline Steck

Landon Sturtevant

Carlie Taylor

Anthony Tobierre

Dorian Underwood

Caleigh Yarian

Honor

Camden Anguiano

Landon Armstrong

Anamarie Badongen

Madison Barth

Taylor Barth

Lauren Blythe

Landen Brown

Kenna Close

Allison Cook

Lucas Days

Amaia Gimenez Lallana

Chiara Grimoldi

Alayna Hartke

Joseph Haupert

Mette Hess

Bryce Hoyer

Jadyn Jacobs

Logan Jordan

Olivia Kelley

Ryann Mason

Grant McAfee

Faith Miller-Brake

Gavin Morr

Elizabeth Moss

Bo Potter

Gage Schnelker

Christian Smith

Bryonna Steckley

Addie Towle

Kyle Toyias

Josiah VanderHorst

Nathaniel Williams

Tricia Wonderly

Vincent Worden

Honorable Mention

Tyler Babbitt

Jace Benson

Allison Brown

Iona Carey

Nicholas Conrad

Jamie Gentis

Ava Harris

Brantley Hickman

Ryan Jauregui

Nathan Kasinger

Aliyah Kern

Gavin Kling

Lucas LaRowe

Hope Lewis

Noah Mason

Hope Moring

Hannah Puglise

Kiarra Rampersad

Paige Rowe

Kyra Sells

Isaac Slone

Kalia Smith

Xeydn Ullom

Carter VanGessel

Anastacia Wagner

Seniors

Superior Honor

Tristen Adams

Nicole Blevins

Lillian Brown

Sarah Brown

Dawn Burch

Dylan Burger

Sonia Chaudhari

Jala Collins

Tanner Collins

Julian Dove

Emily Eshbach

Olivia Fetter

Zaira Finderson

Kayla Fleming

Cailyn George

Connor Hanes

Sydney Hefty

Ian Heimann

Haley Henderson

Carla Hicks

William Holben

Brianna Inman

Mallory Jarrett

John Long

Jack McComb

Brielle Miller

Lydia Norton

Paige Pettis

Emily Samuelson

Grace Snyder

Logan Stahly

Penelope Swift

Kelsey Ternet

Maylie Urick

Jordan Williams

Paige Winebrenner

Christina Yarian

Honor

Joshua Allen

Chaniyah Allmaras

Kaila Barkhaus

Ty Bell

Tiegan Blasch

Brooke Bowers

Audrey Brown

Aiden Bryan

Kendall Close

Owen Cooper

Alexander Davenport

Tyler Dewitt

Aric Ehmke

Katie Gaddis

Blake Gilpin

Solomon Goodwin

Jordyn Hamman

Jacob Hanes

Haylee Harvey

Landon Holwerda

Avery Houser

Jessica Jauregui

Trestan Kern

Kaylie Knight

Jacob Leming

Morgann Leslie

Curtis Martin

Braeden McIntire

Katlyn Melson

Jacob Myers

Nolan Nack

Jacob Nusbaum

Thomas Papera

Sarah Platt

Skyler Plummer

Emma Potter

Corey Price

Madison Schultis

Gweneth Siders

Evan Snider

Kaylee Spade

Autumn Storey

Chevi Thorp

Angel Tincher

Riley Winebrenner

Willow Wolf

Rafe Worman

Ryan Zigler

Honorable Mention

Joni Armstrong

Nichlas Baker

Logynn Bishop

Justin Blohm

Allison Burton

Evelyn Carnahan

Zoie Christopher

Tyson Conley

Jade Frye

Jackson Gaddis

Caley Goebel

Kaden Greer

Cheyenne Hantz

Kalyn Heffley

Shiloh Higgins

Alexis Hinkle

Chandler Hutton

Riley Jardine

Meghan Kruse

Alexis Leffler

Blake Lude

Reese Matthews

Paige McWhorter

Jack Pontius

Madison Rice

Cole Richmond

Joy Seigel

Julia Shores

John Voirol

Isaac Wimer

Kai Zacharias

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