WATERLOO — DeKalb High School has released the names of 419 students on its academic honor roll for the first semester of the 2020-2021 school year.
The honor students, in alphabetical order:
Freshmen
Superior Honor
Matthew Beckmann
Logen Brand
Anna Brindle
Erica Burk
Gabriel Collins
Mallory Eltzroth
William Engelberth
Natalie Fordyce
Katelynne Hartsough
William Haupert
Matthias Hefty
Elizabeth Jones
Alexander Kurtz
Rowan Kurtz
Quinn Langschwager
Baylee Lynch
Drew Merritt
Ian Miller
Lauryn Mooy
Preslee Morr
Curtis Myers
Auburn Nordmann
Regan Nordmann
Timothy O’Keefe
Joshua Page
Riya Patel
Kylie Pfeiffer
Zoe Reed
Arabella Rogers
Leah Samuelson
Natalie Schultis
Christopher Schweitzer
Natalee Snyder
Kaitlin Traylor
Jozelynn VanderHorst
Danielle Walter
Reagan Webber
Emma Williams
Olivia Woodcox
Rebecca Yarian
Taylor Zacharias
Honor
Sienna Abbott
Jake Armstrong
Kaitlynn Banks
Gabriel Camarena Torres
Raj Chaudhari
Ella Coble
Matthew Dillman
Alexis Fentress
Rylan Foote
Kailee Fugate
Liam Gentis
Carson Hicks
Warrick Hilkey
Samuel Holben
Breahna Howard
Gracie Kline
Michael Leco
Braylon Meyer
Myca Miller
Jon Payne
Caden Pettis
Glenn Roon
Libby Rowe
Emma Salisbury
Madison Shelburne
Alexis Shipe
Samantha Slavin
Aidan Smith
Maricel Smith
Sierra Stoker
Grant Stuckey
Michael Tigner
Rebekah Towsley
Ava VanGessel
Scout Warner
Keagen Yarian
Honorable Mention
Cadence Abernathy
Isaiah Anderson
Madeline Ball
Brooklyn Barkhaus
Sylvia Benbow
Wyatt Birch
Jersey Chalfant
Payton Coffey
Ethan Curry
Landon Dale
Alyssa Greenfield
Neal Grogg-Reading
Zachary Harris
Blayde King
Kiefer Nagel
Beckett Neal
Carter Neumann
Alyssa Oberlin
Jack Peel
Linzee Ramer
Keiana Shipe
Kaitlyn Squires
Addison Taylor
Zachariah Wimer
Xander Worman
Cy Young
Sophomores
Superior Honor
Dalton Beber
Jadelyn Boehmer
Kasey Bosell
Clayton Brown
Keenan Brown
Nolan Buehner
Guillermo Camarena
Curtis Cook
Layla Cuautle
Jacquelyn Davenport
Abigail DeTray
Elijah Ehmke
Riley Exford
Grant Fetter
Nathan Fillenwarth
Landon Frank
Brianna George
Mackenzie Hammer
Madelyn Hickman
Gillian Hoover
Tegan Irk
Elijah Knepper
Paige Langschwager
Alex Leslie
Jolie Lopez
Elizabeth Martin
Logan Moore Warstler
Alana Morris
Amarra Nester
Reece Noll
Syerra Opper
Evelyn Pepple
Hannah Perry
Kaylee Pierce
Kyle Putman
Owen Qiu
Olivia Rigby
Sage Shaffer
Kathryn Waters
Riley White
Alexander Zimmerman
Honor
Lydia Bennett
Sierra Brandenburg
Terrin Budd-Davis
Lillian Bungard
Lillie Cone
Delaney Cox
Amanda Day
Wyatt Derrow
Madeline Faulkner
Taylor Glogas
Kayla Grogg
Shawn Hamman
Marissa Harvey
Lida Hoff
Owen Holwerda
Ethan Jordan
Braya Keen
Charity Lewis
Lauren Ley
Haiden Lockwood
Rhianna Maiorca
Mackenzie Monroe
Lilly Moore Warstler
Carter Norrick
Juliann Plummer
Kennedy Pontius
Meghan Psurny
Lilly Saurbeck
Alyssa Sczerbowicz
Nate Seiler
Parker Smith
Landon Snyder
Zera Utnage
Zackary Wall
Aidan Wissing
Taylor Wyss
Honorable Mention
Elizabeth Allen
Lexi Brincefield
Noah Brown
Lucas Button
Evan Chorpenning
Lillian Cserep
Willow Dietrich
Nicholas Dove
Madison Greer
Lucas Hanes
Triston Hausch
Landon Knowles
Ava Kohli
Derek Kruse
Amber Martz
Quentin Penrod
Shea Phillips
Emma Roach
Ashley Robinett
Logan Shultz Montoya
Zayna Stankovic
Madison Targgart
Nolan VanAuken
Katelyn Witte
Parker Woods
Juniors
Superior Honor
Jade Allen
Mia Armey
Jackson Barth
Sophia Bell
Olivia Benbow
Jayla Brown
Isabella Brunson
Brooklyn Clark
Ella Cruz
Colton Eads
Morgan Everage
Anna Filutze
Daphne Gramling
Jesse Graves
Emily Guerrero
Eva Hallman
McKenna Houser
Allison Kneller
Mikenzie Lalonde
Alexis Leco
Alden Lewis
Jacob Ley
Maddison Linker
Travers Mason
Laci Munger
Mahayla Parker
Connor Penrod
Marcus Smith
Paige Snider
Brenna Spangler
Abigail Squiller
Katherine Squiller
Zachary Squires
Madeline Steck
Landon Sturtevant
Carlie Taylor
Anthony Tobierre
Dorian Underwood
Caleigh Yarian
Honor
Camden Anguiano
Landon Armstrong
Anamarie Badongen
Madison Barth
Taylor Barth
Lauren Blythe
Landen Brown
Kenna Close
Allison Cook
Lucas Days
Amaia Gimenez Lallana
Chiara Grimoldi
Alayna Hartke
Joseph Haupert
Mette Hess
Bryce Hoyer
Jadyn Jacobs
Logan Jordan
Olivia Kelley
Ryann Mason
Grant McAfee
Faith Miller-Brake
Gavin Morr
Elizabeth Moss
Bo Potter
Gage Schnelker
Christian Smith
Bryonna Steckley
Addie Towle
Kyle Toyias
Josiah VanderHorst
Nathaniel Williams
Tricia Wonderly
Vincent Worden
Honorable Mention
Tyler Babbitt
Jace Benson
Allison Brown
Iona Carey
Nicholas Conrad
Jamie Gentis
Ava Harris
Brantley Hickman
Ryan Jauregui
Nathan Kasinger
Aliyah Kern
Gavin Kling
Lucas LaRowe
Hope Lewis
Noah Mason
Hope Moring
Hannah Puglise
Kiarra Rampersad
Paige Rowe
Kyra Sells
Isaac Slone
Kalia Smith
Xeydn Ullom
Carter VanGessel
Anastacia Wagner
Seniors
Superior Honor
Tristen Adams
Nicole Blevins
Lillian Brown
Sarah Brown
Dawn Burch
Dylan Burger
Sonia Chaudhari
Jala Collins
Tanner Collins
Julian Dove
Emily Eshbach
Olivia Fetter
Zaira Finderson
Kayla Fleming
Cailyn George
Connor Hanes
Sydney Hefty
Ian Heimann
Haley Henderson
Carla Hicks
William Holben
Brianna Inman
Mallory Jarrett
John Long
Jack McComb
Brielle Miller
Lydia Norton
Paige Pettis
Emily Samuelson
Grace Snyder
Logan Stahly
Penelope Swift
Kelsey Ternet
Maylie Urick
Jordan Williams
Paige Winebrenner
Christina Yarian
Honor
Joshua Allen
Chaniyah Allmaras
Kaila Barkhaus
Ty Bell
Tiegan Blasch
Brooke Bowers
Audrey Brown
Aiden Bryan
Kendall Close
Owen Cooper
Alexander Davenport
Tyler Dewitt
Aric Ehmke
Katie Gaddis
Blake Gilpin
Solomon Goodwin
Jordyn Hamman
Jacob Hanes
Haylee Harvey
Landon Holwerda
Avery Houser
Jessica Jauregui
Trestan Kern
Kaylie Knight
Jacob Leming
Morgann Leslie
Curtis Martin
Braeden McIntire
Katlyn Melson
Jacob Myers
Nolan Nack
Jacob Nusbaum
Thomas Papera
Sarah Platt
Skyler Plummer
Emma Potter
Corey Price
Madison Schultis
Gweneth Siders
Evan Snider
Kaylee Spade
Autumn Storey
Chevi Thorp
Angel Tincher
Riley Winebrenner
Willow Wolf
Rafe Worman
Ryan Zigler
Honorable Mention
Joni Armstrong
Nichlas Baker
Logynn Bishop
Justin Blohm
Allison Burton
Evelyn Carnahan
Zoie Christopher
Tyson Conley
Jade Frye
Jackson Gaddis
Caley Goebel
Kaden Greer
Cheyenne Hantz
Kalyn Heffley
Shiloh Higgins
Alexis Hinkle
Chandler Hutton
Riley Jardine
Meghan Kruse
Alexis Leffler
Blake Lude
Reese Matthews
Paige McWhorter
Jack Pontius
Madison Rice
Cole Richmond
Joy Seigel
Julia Shores
John Voirol
Isaac Wimer
Kai Zacharias
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